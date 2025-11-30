قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

فضيحة فساد تهز مكتب زيلينسكي رئيس أوكرانيا ومسؤول يتحدث عن رحيله

زيلينسكي
زيلينسكي
هاجر ابراهيم

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استقالة مدير مكتبه أندريه يرماك بعد أن فتش محققون منزل المسؤول النافذ في إطار تحقيق في قضية فساد مدوية.

فضيحة فساد تهز مكتب زيلينسكي ومسؤول يتحدث عن رحيله

زيلينسكي يعلن عن اتفاقيات جديدة مع شركاء أوكرانيا تشمل إمدادات الغاز

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، تأتي الاستقالة فيما تخوض كييف محادثات صعبة جداً مع الولايات المتحدة بشأن خطة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وتولى أندريه يرماك (54 عاماً) رئاسة الوفد الأوكراني في هذه المحادثات، وهو أحد أهم أعضاء فريق الرئيس زيلينسكي.

 وتأتي استقالته بعد أسبوعين من الكشف عن فضيحة فساد كبرى في قطاع الطاقة الذي أضعفه القصف الروسي.

وفي ذات السياق، أشار السفير الأوكراني لدى بريطانيا فاليري زالوجني إلى أن بلاده لديها "فرصة للتغيير السياسي" بعد عقد اتفاق سلام مع روسيا.

كما دعا زالوجني إلى "القضاء على الفساد" بعد نهاية الحرب.


زيلينسكي يواجه ضغوطًا أمريكية جديدة لحل النزاع مع روسيا
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن فلاديمير زيلينسكي يواجه جولة جديدة من الضغوط الأمريكية.

ويأتي ذلك على خلفية محادثات الوفد الأوكراني مع الوفد الأمريكي في ظل جهود تسوية النزاع، وفضيحة الفساد في أوكرانيا، واستمرار الأعمال العدائية.

وأعلن زيلينسكي يوم الجمعة أن أوكرانيا ستمثل في المحادثات مع الولايات المتحدة برئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه هناتوف، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات.

وسيواجه زيلينسكي جولة جديدة من الضغوط الأمريكية الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع مع روسيا، في ظل تورط دائرته المقربة في فضيحة فساد، ودعوة قادة المعارضة إلى تعديل حكومي شامل، وتواصل هجوم موسكو، مما يمهد الطريق لواحدة من أخطر اللحظات السياسية على كييف، وفقًا للصحيفة.

زيلينسكي أندريه يرماك فضيحة فساد أوكرانيا الرئيس زيلينسكي

