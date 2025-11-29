بعد انتهاء الصراع.. رئيس وزراء المجر يطالب بأن تكون أوكرانيا دولة عازلة بين روسيا والناتو

أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أوكرانيا يجب أن تتحول إلى دولة عازلة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو» بعد انتهاء الصراع الدائر، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وشدد رئيس الوزراء المجري، على أن الأوروبيين لا يمكنهم الاستمرار في تمويل الحرب في أوكرانيا باستخدام أموال روسية، مؤكدًا أن أي خطوة لإرسال قوات أوروبية إلى الأراضي الأوكرانية ستؤدي بالضرورة إلى اندلاع حرب واسعة النطاق.

وأوضح أن الوقت لا يسير في صالح أوكرانيا إذا استمرت في خيار الحرب، مؤكدًا أن الموقف الميداني والسياسي يتدهور مع مرور الوقت، داعيًا إلى إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الجانب الأوروبي وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.