أوكرانيا: روسيا أطلقت عشرات الصواريخ وأكثر من 500 طائرة مسيرة ليلا

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا ، حيث قال وزير خارجية أوكرانيا، إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ وأكثر من 500 طائرة مسيرة على بلادنا خلال الليل.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني، أن الصواريخ والمسيرات أسفرت عن سقوط قتيلان و24 مصابا في الهجوم الروسي على كييف.

وواجهت كييف هجمات ليلية من الجمعة إلى السبت، بعد ساعات من إقالة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمدير مكتبه وكبير مفاوضيه أندريه يرماك، إثر مداهمة منزله، في إطار تحقيق فساد شامل.

وشكّل إقالة يرماك ضربة موجعة لزيلينسكي، الذي يواجه هجومًا روسيًا متصاعدًا في الشرق، في الوقت الذي تُروّج فيه واشنطن لخطة لإنهاء الحرب، تخشى كييف أن تُقدّم تنازلات كبيرة لموسكو.