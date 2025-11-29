قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان المتوسط يجتمع في القاهرة.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية وقمة الرؤساء
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
حكاية عمرها 400 ألف عام.. خاتم ماسي يحير علماء الفضاء| إيه القصة ؟
سعر الفضة يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا ذروة أكتوبر
أوكرانيا: روسيا أطلقت عشرات الصواريخ وأكثر من 500 طائرة مسيرة ليلا
استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس
فى عيد ميلاده.. قصة كرة القدم مع حميد الشاعري وزيجاته الخمسة
خلل غامض يضرب أسطول الطيران الأكثر استخداما بالعالم.. ماذا يحدث في إيرباص؟
سعر الدولار اليوم السبت 29-11-2025 فى البنوك
الزراعة: بدء تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين استعدادًا للموسم الجديد
أخبار البلد

مشاركة رئيس هيئة المحطات النووية في مؤتمر العلماء الشباب بمدينة سوتشي – روسيا

وفاء نور الدين

شارك  الدكتور شريف حلمي - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في فعاليات مؤتمر العلماء الشباب بمدينة سوتشي – روسيا خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥، بمشاركة واسعة من الخبراء والقيادات الدولية في مجال الطاقة النووية.


وخلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر بعنوان: “من أول محطة نووية روسية إلى ريادة التكنولوجيا العالمية”،استعرض  الدكتور شريف حلمي التطور الكبير الذي يشهده مشروع الضبعة النووي، مؤكدًا أن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بحضور رئيسي مصر وروسيا عبر خاصية الفيديو كونفرانس يمثل محطة تاريخية تعكس قوة الدعم السياسي في البلدين.
وأشار  إلى اتساق البرنامج النووي المصري مع استراتيجية مصر الوطنية لتغيّر المناخ ٢٠٥٠، وأكد على أهمية دور الطاقة النووية في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، كما أكد سيادته أن الأولوية في الوقت الحالي هي استكمال تنفيذ مشروع الضبعة وفق الجدول الزمني، بالإضافة الى متابعة أحدث تطورات المفاعلات الصغيرة المعيارية (SMRs).


كما أشاد  الدكتور شريف حلمي بالتعاون المصري - الروسي، مؤكدًا أنه يمثل شراكة استراتيجية قوية وداعمًا رئيسيًا لتحقيق أهداف المشروع. كما أعرب سيادته عن تطلع الهيئة لتعميق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم مبادرات نشر الطاقة النووية في إفريقيا.
وفي ختام مشاركته، أكد السيد الدكتور شريف حلمي استمرار الجهود في تأهيل الكوادر المصرية وتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية العلمية والتقنية لضمان تحقيق رؤية مصر في مجال الطاقة المستدامة.

الكهرباء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الطاقة النووية

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

الغندور

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

سعر الدولار

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

الاجازات

مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟

وفد أزهري يتوجه إلى مدريد للمشاركة في المؤتمر الدولي

وفد أزهري يتوجه إلى مدريد للمشاركة في مؤتمر دولي حول دور المؤسسات الدينية في صناعة الوعي

وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجريا

وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجريا

مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد

في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني .. المفتي: لا سلام دون أن يرد الحق لأهله

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

