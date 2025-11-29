أكد الكرملين، تصاعد الغموض السياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل

وأكدت مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في شرعيته وعدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا والالتزام بالدستور.

وقال الكرملين في بيان: تسلمنا المعايير الأساسية في الخطة المتفق عليها مع أوكرانيا في جنيف وسنناقشها الأسبوع المقبل.

وأشار الكرملين إلى أن الفروق المتعلقة بالاعتراف الدولي بقرارات عملية التسوية في أوكرانيا سيتم تحديدها خلال المفاوضات.