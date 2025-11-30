الكلية الإكليريكية بالمحرق تطلق مؤتمرها السنوي تحت عنوان الأساس

في إطار احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول، عقدت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر مؤتمر علمي تحت عنوان Ⲡⲓⲥⲉⲛϯ – "الأساس"، بمناسبة العيد السنوي للكلية الإكليريكية، وجاء الاحتفال هذا العام بطابع خاص يركز على الجانب العلمي والبحثي المتعلق بالمجمع.

مؤتمر علمي

تضمن المؤتمر سلسلة من المحاضرات القيمة قدمها عدد من أصحاب النيافة حسب ترتيب إلقائها:

• نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق العامر ومدير الكلية الإكليريكية.

• نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير.

• نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها.

• نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات.

كما شهد المؤتمر فقرات متنوعة من إعداد طلاب الكلية، إلى جانب تنظيم ورش عمل بحثية وثقافية أتاحت للطلاب مساحات أوسع للتفاعل والتعلم.

بدأ برنامج اليوم الأول بصلاة العشية، بينما بدأ اليوم الثاني بصلاة القداس الإلهي، حيث نال طلاب الفرقة الثانية بركة ارتداء زي التكريس قبل بدء القداس، وسط فرح ومباركة أصحاب النيافة والآباء الكهنة والرهبان.