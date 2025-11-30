تفاصيل حفل النجم الأمريكي براين ماكنايت بالمتحف المصري الكبير

يستعد النجم الأمريكي الشهير براين ماكنايت لتقديم حفل استثنائي في 12 ديسمبر المقبل داخل المتحف المصري الكبير، في أول ظهور فني له بمصر، ليقدّم أمسية موسيقية مميزة في واحد من أهم مواقع التاريخ العالمي.



براين ماكنايت يشتهر بتقديمه لموسيقى الآر آند بي، وقد أصدر أولى أغانيه المنفردة عام 1992 بعنوان "The Way Love Goes"، والتي مهدت لطرح أول ألبوم استوديو له "Brian McKnight" في العام نفسه. حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا بحصوله على شهادة بلاتينيوم من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية، وضم أغنيته الشهيرة "One Last Cry" التي وصلت إلى المركز الثالث عشر في قائمة بيلبورد هوت 100.



وفي العام التالي، قدّم دويتو "Love Is" مع فانيسا ويليامز ضمن الموسيقى التصويرية لمسلسل Beverly Hills, 90210، وحققت الأغنية نجاحًا واسعًا بوصولها إلى المركز الثالث في القائمة.

كما حققت أغنيته المنفردة "You Should Be Mine (Don't Waste Your Time)" عام 1997، بمشاركة ماسي، حضورًا قويًا ضمن المراكز العشرين الأولى، وكانت مقدمة لألبومه الثالث "Anytime" الصادر في العام نفسه، وهو آخر أعماله مع شركة ميركوري قبل انتقاله إلى موتاون.



وفي عام 1999، طرح أغنيته الأشهر "Back at One" وجاءت الأغنية ضمن ألبوم حمل الاسم نفسه، والذي كان بداية سلسلة من أربعة ألبومات متتالية دخلت جميعها ضمن المراكز العشرة الأولى في قائمة بيلبورد 200، وهي "Superhero" (2001)، و"U Turn" (2003)، و"Gemini" (2005). أما ألبومه التاسع "Ten" الصادر عام 2006 فكان آخر أعماله مع شركة تسجيل كبرى.