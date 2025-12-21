«أنا أفتقدك بشدة».. رسالة مؤثرة من منى زكي لوالدها

عبّرت النجمة منى زكي عن مشاعر الشوق والحنين لوالدها الراحل، من خلال رسالة مؤثرة شاركتها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت منى زكي صورة تجمعها بوالدها عبر خاصية «القصص القصيرة» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلّقت عليها بكلمات حملت قدرًا كبيرًا من الحزن والاشتياق، قائلة: «أنا أفتقدك بشدة هذه الأيام».

حقق فيلم الست، إيرادات عالية في ثاني أيام عرضه بالسينمات المصرية، ليلة أمس ، حيث حصد الفيلم ايرادات وصلت الي 1,521,339 جنيه مصري.

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.