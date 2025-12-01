هشام الحلبي: مصر تصنع طائرات بدون طيار ومسيرات بشكل كامل

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن هناك استراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في مصر، بما يشمل تطوير المصانع والشركات الحالية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن من ضمن الاستراتيجية هو زيادة التعاون بين القطاع العام والخاص لتصنيع السلاح، وعمل شراكة استراتيجية بين الشركات المصرية ومصانع عالمية.

وأشار إلى أن مصر لديها طائرة بدون طيار تصنيع مصري كامل، كما لدينا عدد كبير من المسيرات بتصميم وتصنيع مصري، والمسيرات أحادية الاتجاه والتي تطلق مرة واحدة لتصيب الهدف مباشرة.

وتابع: لكي تعيش في سلام لازم تمتلك كل مقومات القوة ومن أهمها التسليح وتصنيع السلاح، لأن السلاح والذخائر تتغير بتغير العلاقات مع الدول التي لديك علاقات معها