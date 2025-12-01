إيديكس 2025 يعزز الحضور الدولي لمصر في مجال الصناعات الدفاعية

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي أن النسخة الجديدة من معرض إيديكس 2025 تعد محطة مهمة في مسار التطور الملحوظ الذي شهدته الدورات السابقة، مشيرًا إلى أن المشاركة هذا العام جاءت بمستوى غير مسبوق، حيث يضم المعرض أكثر من 450 شركة من 86 دولة، إلى جانب استقبال 45 ألف زائر، وأكثر من 100 وفد عسكري رفيع المستوى يستعدون لعقد صفقات تسليح وتعاون دفاعي.

وأوضح الحلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن هذا النجاح يعكس الثقة العالمية في القوات المسلحة المصرية وخبراتها المتراكمة في إدارة المواجهات التقليدية وغير التقليدية، مؤكدًا أن الأداء المصري في هذا المجال يحظى بمتابعة دقيقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن القوات المسلحة أثبتت قدرتها على تنظيم وإدارة تدريبات عملياتية ضخمة مثل تدريب النجم الساطع، الذي جمع 34 دولة وشارك فيه أكثر من 8500 مقاتل، وهو ما يعكس مستوى الاحترافية العالية التي أصبحت محط أنظار العالم.

وأضاف أن نجاح مصر في تنظيم فعاليات كبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وتحركها السياسي الفعال في ملفات السلام وعلى رأسها مؤتمر شرم الشيخ، أسهم في تعزيز مكانة الدولة ورفع مؤشرات الثقة الدولية في قدرتها على استضافة وتنظيم أحداث عالمية بهذا الحجم.

ولفت الحلبي إلى أن مشاركة الشركات المصرية المصنعة للسلاح بجانب الشركات العالمية تعد من أبرز ملامح المعرض هذا العام، موضحًا أنها باتت تقدم منتجات دفاعية تضاهي ما تعرضه الشركات الكبرى، وهو ما يعكس التطور الذي شهده قطاع التصنيع العسكري في مصر.

وكشف أن منح شركات عالمية حق تصنيع أجزاء من أسلحتها داخل مصر يعد اعترافًا دوليًا بامتلاك مصر الإمكانيات الفنية والمصانع المتطورة القادرة على تنفيذ هذه المهام، مشيرًا إلى أن شركة «داسو» الفرنسية أتاحت لمصر إنتاج أجزاء من منظوماتها، كما سبق لفرنسا أن منحت مصر حق تصنيع فرقاطات «جويند».

وبين أن استراتيجية مصر في التصنيع الحربي تقوم على محورين أساسيين:

الأول التعاون مع شركات عالمية للحصول على حقوق تصنيع بعض المنظومات،

والثاني الإنتاج المحلي الكامل للذخائر، وفي مقدمتها الذخائر الجوية من عائلة «حافظ».

وشدد الحلبي على أن امتلاك الذخائر محليًا يمثل عنصرًا حاسمًا لأي قوة عسكرية، لأن نقصها قد يوقف العمليات. وأضاف أن وصول مصر إلى تصنيع ذخائر جوية عالية المواصفات يوفر لها قدرة تشغيلية طويلة المدى دون أي قيود تتعلق بالإمداد أو الكميات المتاحة.