قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي عن توليد الكهرباء.. وسر فتح مفيض توشكى
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيديكس 2025 يعزز الحضور الدولي لمصر في مجال الصناعات الدفاعية

طائرة عسكرية
طائرة عسكرية
رنا عبد الرحمن

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي أن النسخة الجديدة من معرض إيديكس 2025 تعد محطة مهمة في مسار التطور الملحوظ الذي شهدته الدورات السابقة، مشيرًا إلى أن المشاركة هذا العام جاءت بمستوى غير مسبوق، حيث يضم المعرض أكثر من 450 شركة من 86 دولة، إلى جانب استقبال 45 ألف زائر، وأكثر من 100 وفد عسكري رفيع المستوى يستعدون لعقد صفقات تسليح وتعاون دفاعي.

وأوضح الحلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن هذا النجاح يعكس الثقة العالمية في القوات المسلحة المصرية وخبراتها المتراكمة في إدارة المواجهات التقليدية وغير التقليدية، مؤكدًا أن الأداء المصري في هذا المجال يحظى بمتابعة دقيقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن القوات المسلحة أثبتت قدرتها على تنظيم وإدارة تدريبات عملياتية ضخمة مثل تدريب النجم الساطع، الذي جمع 34 دولة وشارك فيه أكثر من 8500 مقاتل، وهو ما يعكس مستوى الاحترافية العالية التي أصبحت محط أنظار العالم.

وأضاف أن نجاح مصر في تنظيم فعاليات كبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وتحركها السياسي الفعال في ملفات السلام وعلى رأسها مؤتمر شرم الشيخ، أسهم في تعزيز مكانة الدولة ورفع مؤشرات الثقة الدولية في قدرتها على استضافة وتنظيم أحداث عالمية بهذا الحجم.

ولفت الحلبي إلى أن مشاركة الشركات المصرية المصنعة للسلاح بجانب الشركات العالمية تعد من أبرز ملامح المعرض هذا العام، موضحًا أنها باتت تقدم منتجات دفاعية تضاهي ما تعرضه الشركات الكبرى، وهو ما يعكس التطور الذي شهده قطاع التصنيع العسكري في مصر.

وكشف أن منح شركات عالمية حق تصنيع أجزاء من أسلحتها داخل مصر يعد اعترافًا دوليًا بامتلاك مصر الإمكانيات الفنية والمصانع المتطورة القادرة على تنفيذ هذه المهام، مشيرًا إلى أن شركة «داسو» الفرنسية أتاحت لمصر إنتاج أجزاء من منظوماتها، كما سبق لفرنسا أن منحت مصر حق تصنيع فرقاطات «جويند».

وبين أن استراتيجية مصر في التصنيع الحربي تقوم على محورين أساسيين:

الأول التعاون مع شركات عالمية للحصول على حقوق تصنيع بعض المنظومات،

والثاني الإنتاج المحلي الكامل للذخائر، وفي مقدمتها الذخائر الجوية من عائلة «حافظ».

وشدد الحلبي على أن امتلاك الذخائر محليًا يمثل عنصرًا حاسمًا لأي قوة عسكرية، لأن نقصها قد يوقف العمليات. وأضاف أن وصول مصر إلى تصنيع ذخائر جوية عالية المواصفات يوفر لها قدرة تشغيلية طويلة المدى دون أي قيود تتعلق بالإمداد أو الكميات المتاحة.

أحمد موسى صدى البلد المتحف المصري الكبير مؤتمر شرم الشيخ فرنسا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

مدرسه واقعه التحرش بالاسكندريه

رد فعل حاسم من إدارة المدرسة الدولية بالإسكندرية على واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ

البابا لاون

قداسة البابا لاون الرابع عشر يخاطب الشباب اللبناني برسالة رجاء وسط أزمات الوطن

إحالة 19 طالبًا وطالبة بكلية طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب (القصة الكاملة)

إحالة 19 طالبًا وطالبة بكلية طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب (القصة الكاملة)

بالصور

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
دينا حايك
دينا حايك

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

فيديو

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

المزيد