مستشار أكاديمية ناصر: المصانع الحربية لا تنتج أسلحة فقط.. فيديو

قال اللواء محمد قشقوش، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن الدخل القومي من مبيعات الأسلحة مهم للغاية، فنحن نصنع السلاح لكفاية الدولة والفائض يباع ليكون إضافة للناتج المحلي.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، أن المصانع الحربية لا تنتج أسلحة فقط، فتنتج أشياء أخرى في وقت عدم الاحتياج للأسلحة مثل الهيئة العربية للتصنيع، وهناك أمور مهمة مثل تصنيع عربات السكة الحديد أو عربات مترو الأنفاق أو القطار المعلق.

وتابع: أنت تضيف في إمكانياتك قطاع مهم مثل النقل والمواصلات، وهذا في حد ذاته أصبح معرفة تصدر للخارج لمعاونة الدول الأخرى في إنتاج هذه الأمور.