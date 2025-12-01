مستشار أكاديمية ناصر: مصر على خريطة الدول المصدرة للسلاح.. فيديو

قال اللواء محمد قشقوش، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن مصر على خريطة الدول المصدرة للسلاح وفي طريقنا دائما إلى النمو والأمام.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، أنه لو كان هناك سلاح متطور وأنت غير قادر على إنتاجه بمفردك، فيمكن إنتاجه إنتاج مشترك، ولدينا تجربة مع الدبابة الأمريكية.

وتابع: لدينا إنتاج مصري مشترك للسلاح، مع ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، منوها أن كوريا الجنوبية مؤخرا نتعاون معها في إنتاج مدفع 155 ملي، منوها أن المدفع أمريكي أصلا وينتج في كوريا ومصر أخذت حق إنتاجه المشترك.