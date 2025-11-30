قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج كاملة بعد إلغاء الانتخابات بدائرة البلينا
«الإدارية العليا»: إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في دوائر أرقام 4، 5، 6، 9 في البحيرة
«الإدارية العليا» تُبطل 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
«الإدارية العليا» تُبطل انتخابات مجلس النواب 2025 بدوائر 1 و3 و4 و5 بمحافظة المنيا
أشرف صبحي: إجراءات قانونية ضد أي مراهنات في الرياضة.. وساعدنا رمضان صبحي سابقًا
الزمالك يشكو الحكم الرواندي صمويل أوبكوندا للكاف ويُطالب بتقنية «الفار»|تفاصيل
سيارة نجم Fast & Furious للبيع بسعر خيالي.. تفاصيل
سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو
تحدٍ كبير.. جهاد حسام الدين تكشف كواليس تحضيرها لشخصية «شروق» في «كارثة طبيعية»|فيديو
المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى
اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل
مهمة إنسانية.. الأمير ويليام يزور أطفال غزة ويثني على شجاعتهم في مواجهة المرض
شهد مزاد Bring A Trailer ظهور واحدة من أكثر السيارات النادرة المرتبطة باسم نجم هوليوود الراحل بول ووكر، حيث جرى عرض سيارة فورد GT موديل 2005 التي كانت ضمن مجموعته الخاصة، وصاحبة الظهور في سلسلة أفلام Fast & Furious حيث ارتبط اسم ووكر بها بشكل وثيق. 

وتعد هذه السيارة من القطع الفريدة التي لا تتكرر كثيرًا في أسواق مزادات السيارات، خاصة أنها قطعت مسافة محدودة للغاية لا تتجاوز 3,701 ميل، أي ما يقارب 5,956 كيلومتراً فقط، وهو ما يعزز من قيمة السيارة وجودتها الميكانيكية الخارجية والداخلية.

ما يمنح هذه النسخة خصوصية كبيرة هو أنها تنتمي إلى مجموعة سيارات بول ووكر المعروفة باسم Always Evolving Collection، وهي مجموعة تضم سيارات مميزة كانت تُعرف بـ ذوق “ووكر” الرفيع، واهتمامه بالسيارات عالية الأداء.

جاءت السيارة بلونها الخارجي Mark IV Red الذي خرج بدون الخطوط البيضاء التقليدية التي اشتهرت بها فورد GT، من أبرز الخصائص التي تتمتع بها هذه النسخة إلى جانب الندرة، حيث لم تخرج سوى 14 سيارة فقط من هذا الطراز بهذا اللون الخاص.

محرك قوي وتجربة قيادة لا تتكرر

تعتمد فورد GT 2005 على محرك V8 سوبرتشارج بسعة 5.4 لتر، قادر على توليد قوة 550 حصان مع عزم دوران يصل إلى 678 نيوتن متر، هذه الأرقام تجعل السيارة واحدة من أقوى السيارات الأمريكية في تلك الحقبة.

كما يرتبط المحرك بناقل حركة يدوي مكوّن من 6 سرعات تم تطويره بالتعاون مع Ricardo الشهيرة في مجال نقل الحركة عالي الأداء، الجمع بين المحرك القوي وناقل الحركة اليدوي يمنح السائق تجربة قيادة رياضية نادرة تعكس فلسفة السيارات الأمريكية الخارقة في أوائل الألفية.

سعر السيارة فورد GT 2005

حتى الآن، تجاوزت قيمة المزايدة على هذه السيارة الفريدة 550 ألف دولار أمريكي، وهو رقم يعكس ندرة السيارة وحالتها الممتازة، إضافة إلى ارتباطها باسم “بول ووكر”؛ ما يجعلها قطعة مميزة بين هواة السيارات الفاخرة والمقتنيات السينمائية.

