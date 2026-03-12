قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الريف المصري : قادرون على تحقيق الاكتفاء الغذائي.. ووفرنا 250 ألف فرصة عمل
رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق
مصطفى بكري : مستشفى المنيل التخصصي يقدم خدمة طبية متميزة ويحظى بثقة المواطنين
ميار الببلاوي عن وفاء مكي : بدعي عليها في كل سجدة .. وعلاقتي بها انتهت
عضو الصناعات : شراكة مصرية ليبية لدعم إنتاج الألومنيوم في مصر
أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش الطور بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب
رسائل متناقضة.. السفير الإيراني بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز
مصطفى بكري: إغلاق مضيق هرمز أخطر ما في خطاب خامنئي وقد يشعل أزمة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية
ليلة القدر وعلاماتها .. 10 أمارات تُبشرك بها و3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد
مسلسل المتر سمير الحلقة 8.. ميمي جمال ترفع قضية طلاق على محمد الصاوي
رياضة

معايير حسم لقب الدوري في المرحلة النهائية.. مواجهات مباشرة ثم فارق أهداف حتى القرعة

الدوري المصري
الدوري المصري
حمزة شعيب

يشهد هذا الموسم من بطولة الدوري الممتاز تنافسا كبيرا بين الثلاثي الزمالك والأهلي وبيراميدز.

ووفقا لما تقره لوائح رابطة الأندية المحترفة المعتمدة في الموسم الحالي، والتي وضعت آلية محددة لحسم لقب الدوري في المرحلة النهائية التي تعتمد على المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية في النقاط، وذلك لضمان تحقيق العدالة الرياضية وتحديد البطل بناءً على أداء الفرق في مواجهاتها المباشرة وكذلك على مستوى الموسم ككل.


وتُطبق المعايير بالترتيب التالي عند تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط بنهاية المرحلة النهائية:


عدد النقاط في المواجهات المباشرة: الفريق الذي حصد أكبر عدد من النقاط في المباريات التي جمعته مع الفريق أو الفرق المتساوية معه في النقاط يتفوق أولاً.


فارق الأهداف في المواجهات المباشرة: إذا تساوت الفرق في النقاط المباشرة، يتم اللجوء إلى الأفضل في فارق الأهداف فقط داخل مواجهات تلك الفرق.


عدد الأهداف في المواجهات المباشرة: في حال استمرار التعادل، يُنظر إلى الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.


عدد الأهداف خارج الأرض في مواجهات الفرق المتساوية: إذا بقي التعادل قائمًا بعد المعايير السابقة، يُحتسب الفريق الأفضل في عدد الأهداف التي أحرزها خارج أرضه في تلك المواجهات المباشرة.


فارق الأهداف العام في مباريات المرحلة النهائية: في حالة عدم الفصل بين الفرق بعد تطبيق المعايير المباشرة، يتم النظر إلى فارق الأهداف عبر جميع مباريات المرحلة النهائية.


عدد الأهداف المسجلة في المرحلة النهائية: إذا بقي التعادل قائمًا بعد الحسم في فارق الأهداف العام، يُحتسب الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في المرحلة النهائية بشكل عام.


اللعب النظيف: يأتي بعد ذلك معيار اللعب النظيف بناءً على عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي حصلت عليها الفرق خلال مباريات المرحلة، لحسم الأفضل بين المتساوين.


القرعة: كآخر معيار يتم الاعتماد عليه في حال استمرار التعادل بعد جميع المعايير السابقة، حيث يتم إجراء عملية قرعة بين الفرق المتساوية لتحديد الترتيب النهائي وحسم اللقب.


وتُعد هذه المعايير جزءًا من لوائح تنظيم البطولة التي تسعى الرابطة من خلالها إلى ضمان تحديد البطل بأكثر من معيار موضوعي يعتمد أولاً على الأداء المباشر بين الفرق المتنافسة، ثم على أدائهم طوال المرحلة النهائية، قبل اللجوء إلى عوامل أخرى مثل السلوك والانضباط داخل الملعب، وأخيرًا القرعة كحل أخير.

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

مودرن سبورت

مواعيد مباريات مودرن سبورت في المرحلة النهائية للدوري

بيراميدز

مباريات بيراميدز في الدور الثاني من الدوري المصري 2025-2026

الأهلي وبيراميدز

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

