قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال
السكة الحديد تعلن تعديلات موسعة في المواعيد وتشغيل القطارات
مواعيد قطارات أسوان اليوم الجمعة 20-2-2026.. «النوم والعادي والمكيف»
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دعاء السحر مستجاب ..اغتنم الفرصة قبل الفجر واطلب ما تشاء
روسيا.. مقـ.تل شخص في هجوم أوكراني على ميناء بشبه جزيرة القرم
الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة.. الشرق الأوسط على حافة الانفجار وتصعيد أمريكي ضد إيران
جمال شعبان: علامات خطيرة في الجسم تجبرك على كسر الصيام
خبير آثار يطالب بمشروع وطني لتوثيق النقوش الصخرية بسيناء
واشنطن تفرض عقوبات على 3 من قيادات الدعم السريع
المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر أحكاما بحق مشجعي نهائي أمم أفريقيا
ماذا تقدم تويوتا راف 4 2026.. وكم سعرها في السعودية؟

صبري طلبه

تواصل تويوتا اليابانية تعزيز موقعها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عبر طراز راف 4 موديل 2026، الذي يقدم في السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات، مع تقنية هايبرد أو بنزين.

تصميم تويوتا راف 4 2026

تأتي السيارة بواجهة عصرية، حيث يظهر الشبك الأمامي بتصميم متعدد الفتحات الهوائية، إلى جانب مصابيح LED بتصميم حاد، من حيث الأبعاد، تقدم السيارة بطول يبلغ 4,618 مم، وعرض 1,878 مم، وارتفاع 1,753 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,690 مم، كما تتوفر بخيارات متعددة للجنوط تشمل قياس 17 بوصة للفئات الأساسية، وصولاً إلى 20 بوصة في الفئات الأعلى.

محركات وأداء تويوتا راف 4 2026

تُطرح راف 4 2026 في السعودية بخيارات ميكانيكية متنوعة، تبدأ بمحرك سعة 2.0 لتر يولد قوة 170 حصاناً وعزم دوران يبلغ 203 نيوتن متر، ويتوفر محرك أكبر بسعة 2.5 لتر، بقوة تصل إلى 230 حصاناً في نسخ الدفع الأمامي.

وترتفع القوة إلى 239 حصاناً مع نظام الدفع الرباعي، ويبلغ عزم الدوران في هذا المحرك 221 نيوتن متر، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء لجميع الفئات.

مقصورة وتجهيزات راف 4 2026

تتوفر السيارة بشاشة وسطية قياس 10.5 بوصة في الفئات المتوسطة، بينما تحصل الفئات الأعلى على شاشة أكبر بقياس 12.9 بوصة مخصصة للترفيه والملاحة، كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بالكامل بقياس 12.3 بوصة.

وتشمل التجهيزات المتقدمة مقاعد جلدية مزودة بخاصية الذاكرة والتبريد في بعض الفئات، إضافة إلى فتحة سقف، كما تتوفر كاميرات رؤية محيطية 360 درجة مع نظام ركن ذكي، ونظام صوتي ترفيهي متكامل، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أسعار تويوتا راف 4 2026 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة راف 4 2026 فئة البنزين من 102,350 ريال، فيما تبدأ فئة الهايبرد من 107,065 ريال.

