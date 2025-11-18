قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
حريق بمستودع أنابيب بمنطقة أبيس بالإسكندرية دون إصابات
خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي
منخفض جوي يضرب غزة.. واللجنة المصرية بالقطاع تتحرك لدعم الفلسطينيين وتقدم الخيام والمآوي
الأسواق الأوروبية تستعد لفرض رسوم انتقامية من بريطانيا
لجنة أممية: إسرائيل منحت المستوطنين تفويضا مطلقا لترهيب الفلسطينيين
موسى: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس تحولا مهما في ضمان نزاهة العملية الانتخابية
خالد الغندور يكشف حقيقة تفاوض بيراميدز مع وسام أبو علي
غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جمال نور الدين: لاصوت يعلو فوق دعم حسام حسن والمنتخب

يارا أمين

أكد الناقد الرياضي جمال نور الدين أن الفترة الحالية تتطلب وقوف الجميع خلف المنتخب الوطني ومديره الفني حسام حسن، محذرًا من الحملات الموجهة التي تستهدف إثارة الجدل لأغراض شخصية. 
 

دعم حسام حسن

وأوضح نور الدين عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن دعم الجهاز الفني واللاعبين يجب أن يكون الأولوية قبل أي تقييم أو نقد.

وأشار جمال نور الدين إلى أن حسام حسن قد حقق المطلوب منه بالفعل من خلال قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا أن الإنجازات السابقة تمنح الجهاز الفني الثقة الوقت الحالي.

وشدد قائلا :" لاصوت يعلو فوق صوت تدعيم حسام حسن والمنتخب في الفترة الحالية، وأناشد الجميع بدعم المنتخب حتى الانتهاء من بطولة أمم أفريقيا".

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

الإعلامي وليد فاروق

الإعلامي وليد فاروق يحصل على درجة الدكتوراة في الفنون التطبيقية

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ومقر التصويت

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ومقر التصويت

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

