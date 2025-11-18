جمال نور الدين: لاصوت يعلو فوق دعم حسام حسن والمنتخب

أكد الناقد الرياضي جمال نور الدين أن الفترة الحالية تتطلب وقوف الجميع خلف المنتخب الوطني ومديره الفني حسام حسن، محذرًا من الحملات الموجهة التي تستهدف إثارة الجدل لأغراض شخصية.



دعم حسام حسن

وأوضح نور الدين عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن دعم الجهاز الفني واللاعبين يجب أن يكون الأولوية قبل أي تقييم أو نقد.

وأشار جمال نور الدين إلى أن حسام حسن قد حقق المطلوب منه بالفعل من خلال قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا أن الإنجازات السابقة تمنح الجهاز الفني الثقة الوقت الحالي.

وشدد قائلا :" لاصوت يعلو فوق صوت تدعيم حسام حسن والمنتخب في الفترة الحالية، وأناشد الجميع بدعم المنتخب حتى الانتهاء من بطولة أمم أفريقيا".