«مخلوق للضغوطات».. تريزيجيه يوضح سر تفوق زيزو مع الأهلي
أقل سعر دولار اليوم 16-11-2025
رسالة نارية من محمد طارق لمجلس الزمالك: أين مجلس الإدارة من جنازة صبري؟
تريزيجيه: أي إخفاق مع الأهلي ما بنامش بسببه.. وقلت للاعيبه «بطولة السوبر على شرفي» ولازم نرجع بيها
تعرّف على أبرز حقوق وامتيازات أعضاء مجلس النواب الجديد 2026
رسالة مؤثرة .. خالد الغندور يناشد الزمالك: «انقذوا أسرة محمد صبري»
كل ماتش كأنه نهائي.. «تريزيجيه»: أنا بنزل ماتشات الأهلي «شايل حمل الجماهير»
القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور
مغامرة فنية جديدة.. ريهام عبد الغفور تخوض أخطر أدوارها وتجسّد شخصية مصابة بمتلازمة داون
يارتني ما سبت ايديها.. تركت يد والدتها ليخطفها ذئب في محل وينهي برائتها
أخبار التوك شو| متحدث الصحة يتدخل لحل أزمة مريض قلب على الهواء.. وأحمد موسى يتغنى بتطوير حدائق الفسطاط
ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟
تكنولوجيا وسيارات

وحش البطارية يصل مصر.. «شاومي» تطلق سلسلة Redmi 15 رسميًا بأسعار تنافسية تهز الفئة الاقتصادية

سلسلة Redmi 15
سلسلة Redmi 15
احمد الشريف

​أعلنت شركة شاومي مصر (Xiaomi) اليوم، عن الإطلاق الرسمي لأحدث هواتفها في الفئة الاقتصادية، سلسلة Redmi 15، والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز هيمنتها على واحدة من أكثر الفئات السعرية اشتعالاً في السوق المصري.

​يأتي الإطلاق تحت شعار "بطارية ضخمة وأداء لا يتوقف"، حيث تضع شاومي رهاناً كبيراً على سعة البطارية غير المسبوقة في هذه الفئة.

​بطارية 6000 مللي أمبير.. المعيار الجديد

​يُعد الطراز الأعلى في السلسلة، Redmi 15C، هو نجم الحدث، حيث يأتي مزودًا ببطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير، مدعومة بتقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.

 أكدت الشركة خلال المؤتمر الصحفي أن هذا المزيج يضمن للمستخدم "يومين كاملين من الاستخدام المتوسط إلى المكثف" بشحنة واحدة، وهو ما يلبي حاجة أساسية للمستهلك المصري.

​مواصفات متوازنة وأسعار "مذهلة"

​لم يقتصر التركيز على البطارية فقط؛ فالهاتف يقدم شاشة +FHD بمعدل تحديث 90 هرتز، ومعالج من سلسلة MediaTek Helio G99 المخصص للألعاب، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.
​لكن المفاجأة الحقيقية كانت في الأسعار، ​طراز Redmi 15A (الأساسي): يبدأ من 7,999 جنيهًا مصريًا، ​طراز Redmi 15C (البطارية الأكبر): يبدأ من 9,499 جنيهًا مصريًا.

شاومي Xiaomi سلسلة Redmi 15

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

