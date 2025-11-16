وحش البطارية يصل مصر.. «شاومي» تطلق سلسلة Redmi 15 رسميًا بأسعار تنافسية تهز الفئة الاقتصادية

​أعلنت شركة شاومي مصر (Xiaomi) اليوم، عن الإطلاق الرسمي لأحدث هواتفها في الفئة الاقتصادية، سلسلة Redmi 15، والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز هيمنتها على واحدة من أكثر الفئات السعرية اشتعالاً في السوق المصري.

​يأتي الإطلاق تحت شعار "بطارية ضخمة وأداء لا يتوقف"، حيث تضع شاومي رهاناً كبيراً على سعة البطارية غير المسبوقة في هذه الفئة.

​بطارية 6000 مللي أمبير.. المعيار الجديد

​يُعد الطراز الأعلى في السلسلة، Redmi 15C، هو نجم الحدث، حيث يأتي مزودًا ببطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير، مدعومة بتقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.

أكدت الشركة خلال المؤتمر الصحفي أن هذا المزيج يضمن للمستخدم "يومين كاملين من الاستخدام المتوسط إلى المكثف" بشحنة واحدة، وهو ما يلبي حاجة أساسية للمستهلك المصري.

​مواصفات متوازنة وأسعار "مذهلة"

​لم يقتصر التركيز على البطارية فقط؛ فالهاتف يقدم شاشة +FHD بمعدل تحديث 90 هرتز، ومعالج من سلسلة MediaTek Helio G99 المخصص للألعاب، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

​لكن المفاجأة الحقيقية كانت في الأسعار، ​طراز Redmi 15A (الأساسي): يبدأ من 7,999 جنيهًا مصريًا، ​طراز Redmi 15C (البطارية الأكبر): يبدأ من 9,499 جنيهًا مصريًا.