شاومي 14 سيفي.. تجربة كاميرا لايكا الفاخرة بسعر متوسط يشعل الأسواق

يستمر هاتف شاومي 14 سيفي بإبهار عشاق التقنية بتصميمه المدمج والخفيف، حيث يبلغ وزنه 177 جرام فقط وسُمكه 7.5 ملم، ما يجعله سهل الحمل والاستخدام.

يقدم الهاتف مزيجاً من الأناقة مع واجهة محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2 وإطار معدني وخلفية زجاجية أو بولي كربونات حسب النسخة المختارة. ألوان الهاتف البارزة، كالأخضر الفاتح والأسود الداكن، تناسب مختلف الأذواق وتقدم تجربة ممتعة لعشاق الهواتف المدمجة.

شاشة مذهلة ومواصفات رائدة

شاومي 14 سيفي يأتي بشاشة بحجم 6.55 بوصة بدقة عالية جدًا 2750×1236 وبمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل حتى 3000 وحدة، ليمنح المستخدم تجربة مشاهدة استثنائية.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 القوي، مع ذاكرة عشوائية LPDDR5X وسعة تخزين UFS 4.0 متوفرة بخياري 8GB/256GB أو 12GB/512GB.

على مستوى البرمجيات، تم تحديث الجهاز إلى نظام Android 15 مع واجهة Hyper OS 2.0 وتتوفر له تحديثات Android 16 المرتقبة.

كاميرا احترافية بتعاون لايكا

يتميز الهاتف بمنظومة تصوير متقدمة، إذ يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل (Leica Hunter 800) مدعومة بتثبيت بصري، وكاميرا تليفوتو أخرى بدقة 50 ميجابيكسل مع تقريب بصري 2x، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابيكسل.

كما يضم الهاتف كاميرتين أماميتين بدقة 32 ميجابيكسل بخصائص تتبع العين والتصوير الواسع.

وتدعم الكاميرات مجموعة فلاتر وأوضاع تصوير مميزة من لايكا، وتنافس أفضل كاميرات الهواتف المتوسطة المتاحة.

أداء قوي وتجربة ترفيهية متكاملة

بحكم المواصفات الفريدة، يحقق شاومي 14 سيفي نتائج متفوقة في فئة الهواتف المتوسطة، حيث يتفوق على منافسيه من حيث الأداء التصويري والمعالجة.

يمكن تشغيل الألعاب الضخمة مثل Call of Duty بسلاسة، مع تجربة صوتية غامرة بفضل مكبرات الصوت المزدوجة. كما تم معالجة مشاكل ارتفاع الحرارة التي ظهرت في النسخ الأولى، ليصبح الهاتف أكثر استقرارًا حتى في ظروف التشغيل المكثف.

بطارية متوسطة مع شحن سريع

يأتي الهاتف ببطارية سعتها 4700 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67W، مما يتيح شحن الهاتف بالكامل في حوالي 45 دقيقة. ورغم أن البطارية ليست الأكبر في السوق، إلا أن سرعة الشحن تعوض ذلك وتقرب الهاتف أكثر من مفاهيم الفخامة والعملية.

هاتف شاومي 14 سيفي ينجح في الجمع بين التصميم الراقي، مواصفات قوية، وتجربة تصوير احترافية بتقنيات لايكا، لينافس بقوة في فئة الهواتف ذات السعر المتوسط.

ومع نزول سعره بنسبة تصل إلى نصف سعر الإطلاق، أصبح الخيار الأمثل لكل من يبحث عن هاتف بكاميرا متقدمة وتصميم مدمج، دون التخلي عن الميزات الرائدة.

احصل عليه قبل ارتفاع أسعاره مجددًا واستمتع بتجربة التصوير والسرعة والأداء التي تربطه بالهواتف الفاخرة.