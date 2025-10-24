قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة : السكان لا يمثلون عبئًا بل ركيزة النهضة والطاقة الإنتاجية والإبداعية
سرايا القدس تطلق النار على الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة بسجوت
75 دقيقة.. الزمالك يتقدم على ديكيداها الصومالي ويهدر ركلة جزاء
فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني
ضغوطات أمريكية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا .. هل يتبع ترامب سياسة بايدن تجاه بوتين؟
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن
أزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين
سائحتان فرنسيتان تبحثان عن سر القبلة وجمال الإسلام بمسجد الوحشي بالأقصر | صور
محافظ القاهرة يكشف استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف المصري الكبير
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
أخبار التكنولوجيا| شاومي تطلق Redmi K90 بإمكانات جبارة وسعر لا يصدق.. روسيا تفرض تطبيق "MAX" على مواطنيها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:


كابوس الهواتف الرائدة.. شاومي تطلق Redmi K90 بإمكانات جبارة وسعر لا يصدق
 

أطلقت شركة شاومي، رسميا سلسلة ريدمي الجديدة Redmi K90 في الصين، وفي حين يستحوذ طراز K90 Pro Max على الأضواء بصفته الهاتف الرائد، فإن Redmi K90 القياسي لا يقل تميزا عنه.


مايكروسوفت تفاجئ الجميع.. تحديث كوبيلوت الجديد يغير ملامح الذكاء الاصطناعي
 

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدار "كوبيلوت" لخريف 2025، والذي يتضمن مزايا جديدة تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي أكثر تخصيصا وتعاونا.

 بسعر اقتصادي.. شاومي تذهل المستخدمين بإمكانات ساعة Redmi Watch 6

 

أعلنت شركة شاومي، رسميا عن إطلاق Redmi Watch 6 في الصين، وهي أحدث ساعة ذكية اقتصادية من الشركة تتميز بشاشة AMOLED كبيرة، عمر بطارية طويل، وتكامل عميق مع نظام HyperOS الجديد.

الحدث الأعظم في تاريخ آبل يقترب.. هل سيختفي iPhone 19 إلى الأبد؟

تستعد شركة آبل، بحسب تسريبات جديدة، لتنفيذ واحدة من أكبر التغييرات التسويقية في تاريخها مع اقتراب الذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون في عام 2027.

يقتحم عالم آيفون.. شاومي تطلق Redmi K90 Pro Max بإمكانيات لا تصدق

بعد أسابيع من الشائعات والتلميحات، كشفت شركة شاومي رسميا عن هاتف Redmi K90 Pro Max المنتظر بشدة في سوقها المحلي بالصين.

روسيا تفرض "MAX" على مواطنيها.. ماذا عن واتساب وتيليجرام؟

تسعى روسيا لدفع جميع مواطنيها لتنزيل التطبيق الوطني الجديد MAX، والذي يوصف بأنه "سوبر تطبيق" شامل.


شاومي تصنع المفاجأة مجددا.. تلفزيون عملاق بحجم 98 بوصة يخطف الأنفاس

أعلنت شركة شاومي الصينية، عن إطلاق أحدث سلسلة من التلفزيونات الذكية، Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026، المزودة بتقنية الإضاءة الخلفية Mini LED والتي تقدم تجربة مشاهدة رائدة.


كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
 

إذا واجه جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز 11 مؤخرا رفضا في الإقلاع وفقدت لوحة المفاتيح والفأرة الاستجابة، فأنت لست وحدك.


هونر تكشف أسرار هاتفها القادم.. Honor Power 2 بعمر بطارية يفوق التوقعات

بعد فترة من الشائعات، كشفت التسريبات الجديدة من الصين عن بعض التفاصيل المتعلقة بهاتف Honor Power 2 المتوقع من شركة هونر، والذي يبدو أنه سيأتي ببطارية ضخمة غير مسبوقة.

