أخبار التكنولوجيا| شاومي تطلق Redmi K90 بإمكانات جبارة وسعر لا يصدق.. روسيا تفرض تطبيق "MAX" على مواطنيها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة شاومي، رسميا سلسلة ريدمي الجديدة Redmi K90 في الصين، وفي حين يستحوذ طراز K90 Pro Max على الأضواء بصفته الهاتف الرائد، فإن Redmi K90 القياسي لا يقل تميزا عنه.

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدار "كوبيلوت" لخريف 2025، والذي يتضمن مزايا جديدة تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي أكثر تخصيصا وتعاونا.

أعلنت شركة شاومي، رسميا عن إطلاق Redmi Watch 6 في الصين، وهي أحدث ساعة ذكية اقتصادية من الشركة تتميز بشاشة AMOLED كبيرة، عمر بطارية طويل، وتكامل عميق مع نظام HyperOS الجديد.

تستعد شركة آبل، بحسب تسريبات جديدة، لتنفيذ واحدة من أكبر التغييرات التسويقية في تاريخها مع اقتراب الذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون في عام 2027.

بعد أسابيع من الشائعات والتلميحات، كشفت شركة شاومي رسميا عن هاتف Redmi K90 Pro Max المنتظر بشدة في سوقها المحلي بالصين.

تسعى روسيا لدفع جميع مواطنيها لتنزيل التطبيق الوطني الجديد MAX، والذي يوصف بأنه "سوبر تطبيق" شامل.

أعلنت شركة شاومي الصينية، عن إطلاق أحدث سلسلة من التلفزيونات الذكية، Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026، المزودة بتقنية الإضاءة الخلفية Mini LED والتي تقدم تجربة مشاهدة رائدة.

إذا واجه جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز 11 مؤخرا رفضا في الإقلاع وفقدت لوحة المفاتيح والفأرة الاستجابة، فأنت لست وحدك.

بعد فترة من الشائعات، كشفت التسريبات الجديدة من الصين عن بعض التفاصيل المتعلقة بهاتف Honor Power 2 المتوقع من شركة هونر، والذي يبدو أنه سيأتي ببطارية ضخمة غير مسبوقة.