عاجل
إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والأدوية والمعدات الطبية
إيران تدين الهجوم على المدنيين في مدينة الفاشر السودانية
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. محمد السيد يرفض التجديد لهذا السبب
تصادم باخرتين سياحيتين داخل هويس إسنا بالأقصر | تفاصيل
قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر
دعاء الصباح.. 11 كلمة تحفظك من الجن والحسد ردّدها عند الخروج
أول مرة الناس تطلب تتصوّر معايا.. كريم فهمي: «حكايات بنات» كان وش السعد عليّ
ترامب: من المؤسف أنه ليس مسموحًا لي بالترشح لولاية ثالثة
كريم فهمي: جالي اكتئاب بعد مسلسل «220 يوم» وذهبت لدكتور نفسي
هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق | تعرّف عليها
أحمد عيد عبدالملك: لو زيزو قدّم 70% من مستواه الأهلي هيكسب كل حاجة
قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هاتف شاومي 17 ألترا قادم بأكبر عدسة زوم في تاريخ الشركة

هاتف شاومي 17
هاتف شاومي 17
احمد الشريف

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 17 Ultra الذي سيأتي بأكبر عدسة زوم في تاريخ الشركة، في خطوة تهدف لتعزيز ريادتها بمجال التصوير المحمول والمنافسة المباشرة مع هواتف آيفون الرائدة.​

مواصفات الكاميرا الثورية

المستشعر الرئيس الجديد: يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي كبير بدقة 50 ميجابكسل – أكبر حجماً وبتقنيات متقدمة مقارنة بنماذج شاومي السابقة، ويدعم تقنية "ISZ" الجديدة (In-Sensor Zoom) التي توفر تقريباً بصرياً داخل المستشعر نفسه، لتقديم تفاصيل أوضح مع فاقد أقل في جودة الصورة مقارنة بالتكبير الرقمي التقليدي.​

عدسة الزوم البيريسكوبية: يضم Xiaomi 17 Ultra كاميرا بيريسكوب ضخمة بدقة 200 ميجابكسل، ما يمنح الهاتف قدرات تقريب غير مسبوقة، ويدعم عدداً من الأطوال البؤرية لتصوير الماكرو والبورتريه والبعيد بجودة عالية. 

وتضمن التقنية الجديدة انتقالاً سلساً بين مستويات التقريب، دون فقدان التفاصيل.​

مواصفات كاميرات أخرى: تشير التسريبات إلى وجود نظام رباعي للكاميرا الخلفية (50+50+50+200 ميجابكسل)، مع مستشعرات عريضة ومقربة عالية الأداء، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.​

تقنيات داعمة: يدعم الجهاز تصوير الفيديو بجودة 8K مع HDR وDolby Vision، ونطاق ديناميكي فائق لالتقاط التفاصيل في الإضاءة الصعبة.

التصميم وموعد الإطلاق

يحتفظ الهاتف بتصميم الكاميرا الدائرية الضخمة في الخلف، ويتخلى عن الشاشة الخلفية الثانوية لإفساح المجال للعدسات الأكبر. 

سيصدر رسميًا في يناير أو فبراير 2026، ويستكمل نجاح سلسلة Xiaomi 17 التي تضم عدة هواتف رائدة منذ بداية العام.​

التوجه والأثر المتوقع

من المتوقع أن يحقق Xiaomi 17 Ultra نقلة حقيقية في سوق التصوير الذكي بفضل كاميراته غير المسبوقة، ليصبح خيارًا مثاليًا لعشاق التصوير وصناع المحتوى، خاصة مع تعزيز ميزة الزوم البصري دون التضحية بنقاء الصورة.

الهاتف يضع شاومي في مقدمة المنافسة أمام آيفون 17 برو وكبار اللاعبين في فئة الهواتف الفاخرة، ويوظّف الذكاء الاصطناعي والتقنيات البصرية المتقدمة لتلبية متطلبات المستخدمين المحترفين والمهتمين بأدق تفاصيل التصوير.

هاتف شاومي 17 Xiaomi 17 Ultra آيفون

