شاومي 17 ألترا يجمع تقنيات الاتصال بدون شبكة وكاميرا خارقة وشحن فائق السرعة

كشفت التسريبات والتقارير التقنية الرصينة عن استعداد شركة شاومي لإطلاق هاتفها الجديد Xiaomi 17 Ultra، الذي يعِد بأن يكون أحد أكثر الهواتف ثورية في سوق 2026 مع مزايا مذهلة تجمع بين الاتصال بدون شبكة جوال، كاميرا غير مسبوقة، ونظام شحن هو الأسرع بتاريخ الشركة.​​

اتصالات بدون شبكة عبر الأقمار الاصطناعية

يأتي Xiaomi 17 Ultra بدعم رسمي للاتصال المباشر عبر الأقمار الاصطناعية، ليكون ثاني هاتف رائد في العالم يتيح للمستخدم إجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة حتى في غياب أي نوع من الشبكات الأرضية.

يعتمد الهاتف على نظامي Tiantong-1 وBeidou الصينيين، ما يمنح هويته قدرات اتصال عالمية واستجابة للطوارئ في الأماكن النائية أو الممتدة جغرافياً، متفوقاً بذلك على حلول المنافسين التي تقتصر على الرسائل فقط.

كما أضافت شاومي تقنية النطاق العريض فائق الدقة (UWB) لتعزيز تتبع الأجهزة وتسهيل استخدام الهاتف كمفتاح رقمي للسيارات والبيوت المتصلة.​​

يرسّخ الجهاز ريادة شاومي في مجال التصوير المحمول، عبر نظام كاميرات رباعي مبتكر:

عدسة رئيسية 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل بتقنية تكبير داخل المستشعر (ISZ)، ما يتيح تقريبًا بصريًا حقيقيًا مع جودة خارقة في الإضاءة المنخفضة.

عدسة بيريسكوب 200 ميجابكسل ISOCELL HP5، وهي الأكبر في تاريخ شاومي، تمنح مدى زوم بصري غير مسبوق يصل إلى أطوال بؤرية تفوق أجهزة آيفون وسامسونج المنافسة، وتدعم تصوير الماكرو والبورتريه بتفاصيل عالية.​​

عدسة فائقة الاتساع وعدسة تليفوتو كل منهما بدقة 50 ميجابكسل من الجيل الجديد Samsung JN5، وتدعم التصوير بزوايا متعددة وحلول تصحيح متطورة.

كاميرا أمامية 50 ميجابكسل OmniVision OV50M تلبي احتياجات تصوير السيلفي والفيديو عالي الوضوح.​​

يدعم النظام الجديد تصوير فيديو 8K وتثبيت بصري وديناميكي، إلى جانب معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي لإنتاج أفضل نتائج في كل الظروف.​

شحن سريع فائق وبطارية ضخمة

يحمل الجهاز البطارية الأكبر بتاريخ شاومي، بسعة 7500 مللي أمبير من نوع سيليكون كاربون، مع شحن سلكي 100 واط لتعبئة البطارية بالكامل خلال أقل من 25 دقيقة، وشحن لاسلكي فائق بقوة 50 واط، إضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 22.5 واط.​​

المواصفات الأخرى والأثر المتوقع

يضم الجهاز شاشة LTPO OLED بقياس 6.85 إنش بجودة 2K وتردد 120 هرتز، وتصميماً مقاومًا للماء والغبار. تعمل جميع هذه الإمكانيات جنبًا إلى جنب مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وذاكرة عشوائية حتى 16 جيجابايت، ويأتي بنظام MIUI الحديث المبني على أندرويد 16.​

يجمع شاومي 17 ألترا لأول مرة بين تقنية الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، كاميرا بمواصفات ثورية، وأعلى تقنية شحن في عالم الهواتف الذكية، ليمنح المستخدمين تجربة احترافية متكاملة في التصوير والتواصل والطاقة، ويعيد رسم معايير التميز في الفئة الفاخرة لعام 2026.