رياح تمزق لافتات الدعاية الانتخابيه بجنوب سيناء .. والمحافظة تستنفر لانتخابات النواب

​تتعرض محافظة جنوب سيناء لموجة من الرياح الشديدة، حيث مزقت سرعة الرياح معظم لافتات الدعاية لمرشحي مجلس النواب 2025. المشهد في المحافظة يتحول إلى سباق مع الزمن، ليس فقط لكسب الأصوات، ولكن لـ"إنقاذ" ما تبقى من حملاتهم الإعلانية التي أطاح بها الطقس المتقلب.



​في استجابة فورية للأحوال الجوية المتقلبة أعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، مؤكدة على ضرورة الالتزام التام بالخطة المعدة مسبقًا للتعامل مع أي تداعيات محتملة، سواء كانت تقلبات جوية، أو سيول، أو أمطار غزيرة، لضمان سير الحياة العامة وتأمين العملية الانتخابية.



​وتعد جنوب سيناء إحدى محافظات المرحلة الثانية للانتخابات، حيث يترقب المرشحون والمواطنون حلول فترة الصمت الدعائي المقررة يوم 20 نوفمبر الجاري. أما الانتخابات الفعلية فتنطلق للمصريين في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، ثم في الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته.

​يخوض السباق الانتخابي في المحافظة 14 مرشحًا للتنافس على المقاعد الفردية، موزعين على دائرتين.

