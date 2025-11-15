صحة الإسكندرية تؤكد أهمية ترجمة مستجدات المؤتمر العالمي للسكان

أ ش أ

أكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، أهمية متابعة كل المستجدات التي تم طرحها بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025، والعمل على ترجمتها إلى خطوات عملية تساهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بالإسكندرية.

وشدد وكيل الوزارة -خلال لقائه اليوم السبت مع فريق الإسكندرية المشارك بالمؤتمر لمتابعة آخر ما تناولته الجلسات العلمية وبحث كيفية الاستفادة من التوصيات داخل المنشآت الصحية بالإسكندرية- على ضرورة استمرار دعم وتمكين الكوادر الطبية الشابة للمشاركة في هذا التطوير.

وشملت مناقشات اليوم الختامي بالمؤتمر عدة محاور مهمة، أبرزها إطلاق الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، للاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية.

كما تطرقت الجلسات لدور الذكاء الاصطناعي في دعم الأطباء وتحسين دقة التشخيص والكشف المبكر، إلى جانب استعراض نماذج مطورة للرعاية الصحية الأولية، وتحديثات منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة، وبرامج دعم حماية الأطفال والتربية الإيجابية.