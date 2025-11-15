قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق... وزير الصحة يوضح
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. دليل شامل بالأسماء الجديدة
بعد وفاة والده.. محمد رمضان: الحياة تستمر
الزمالك يعلن تغيير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري تكريما له
رئيس خارجية الشيوخ يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه
جايس السويدي يخفض مطالبه المالية لرحيل ديباتي إلى 2 مليون دولار بعد اهتمام الأهلي
إنذار أحمر في مكة المكرمة بسبب أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم
التنمية الحضرية: مشروع حدائق الفسطاط يتضمن أكثر من 400 غرفة فندقية
الأرصاد تحذر سكان القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من ظاهرة جوية صباح غدٍ
أنا مش شبه أهلي.. أسماء جلال: أنا بحب اسم سوسو مش سم سم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 15-11-2025
إسبانيا تكتسح جورجيا برباعية وتقترب من تأكيد تأهلها إلى مونديال 2026
صحة الإسكندرية تؤكد أهمية ترجمة مستجدات المؤتمر العالمي للسكان

أكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، أهمية متابعة كل المستجدات التي تم طرحها بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025، والعمل على ترجمتها إلى خطوات عملية تساهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بالإسكندرية.

وشدد وكيل الوزارة -خلال لقائه اليوم السبت مع فريق الإسكندرية المشارك بالمؤتمر لمتابعة آخر ما تناولته الجلسات العلمية وبحث كيفية الاستفادة من التوصيات داخل المنشآت الصحية بالإسكندرية- على ضرورة استمرار دعم وتمكين الكوادر الطبية الشابة للمشاركة في هذا التطوير.

وشملت مناقشات اليوم الختامي بالمؤتمر عدة محاور مهمة، أبرزها إطلاق الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، للاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية.

كما تطرقت الجلسات لدور الذكاء الاصطناعي في دعم الأطباء وتحسين دقة التشخيص والكشف المبكر، إلى جانب استعراض نماذج مطورة للرعاية الصحية الأولية، وتحديثات منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة، وبرامج دعم حماية الأطفال والتربية الإيجابية.

