وان بلس تكشف عن OnePlus Ace 6T.. هاتف قوي بأداء جبار وبطارية 8300 م.أمبير

بعد أسابيع من التشويق، أعلنت شركة وان بلس OnePlus، رسميا عن هاتف OnePlus Ace 6T في الصين، ليكون أول هاتف يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 الجديد.

ويتوفر هاتف OnePlus Ace 6T حاليا للطلب في الصين، ومن المتوقع أن يطرح عالميا باسم OnePlus 15R.

مواصفات هاتف OnePlus Ace 6T

يأتي هاتف OnePlus Ace 6T بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.83 بوصة، تدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، وسطوعا يصل إلى 1800 شمعة في وضع السطوع العالي، ودقة 1.5K، وتدعم الشاشة تقنيات DC dimming و Dolby Vision و HDR10+، ومحمية بزجاج Crystal Shield.

يعمل هاتف OnePlus Ace 6T، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 5، مع شريحة شبكة مطورة داخليا باسم G2 وشريحة عرض خاصة، ويمكن تهيئة الهاتف بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1 وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت LPDDR5X.

يتميز Ace 6T بغرفة تبخير محسنة لتبديد الحرارة بشكل أفضل مقارنة بالإصدار السابق، وتدعم بعض الألعاب على الهاتف معدل 165 إطارا في الثانية، بينما توفر لعبة Honor of Kings دعما أصليا لمعدل 144 إطارا في الثانية.

هاتف OnePlus Ace 6T

يحصل هاتف OnePlus Ace 6T على إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف، تتضمن مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل Sony IMX906 مع مثبت بصري OIS، وعدسة واسعة للغاية 8 ميجابكسل، أما للصور الشخصية ومكالمات الفيديو، فيتوفر مستشعر 16 ميجابكسل في الأمام.

زودت وان بلس هاتف OnePlus Ace 6T، ببطارية ضخمة بسعة 8300 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 وات.

يشمل هاتف OnePlus Ace 6T مستشعر بصمة فوق صوتي مدمج في الشاشة، مع تصنيف مقاومة المياه والغبار IP66و68و69و69K، سماعات ستيريو، مستشعر بالأشعة تحت الحمراء، بلوتوث 6.0، منفذ USB-C 2.0، وشبكة Wi-Fi 7، ويعمل الهاتف بنظام ColorOS 16 المستند إلى Android 16.

يتوفر الهاتف بألوان البنفسجي وألخضر والأسود، كما أعلنت الشركة عن إصدار محدود Genshin Impact Kamisato Ayaka بلون Snowy Blue مع صندوق قابل للتجميع وعدة إكسسوارات.

هاتف OnePlus Ace 6T

يتوافر هاتف OnePlus Ace 6T مقابل سعر يبدأ من 365 دولار للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت.