العراق يوضح موقفه من تجميد أموال المنظمات الإرهابية: نطارد داعش والقاعدة فقط
الهيئة الوطنية: تلقينا شكاوى من 6 أحزاب سياسية على التصويت فى إعادة المرحلة الأولى للانتخابات
حسام البدري يقود أهلي طرابلس لتحقيق الكأس الليبي بعد مباراة قوية ضد بنغازي
إصابة 10 أشخاص بالتسمم عقب تناولهم وجبة كشري في المحلة
موعد نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 ورابط الاستعلام
خطوات تجديد رخصة القيادة.. دليل شامل بالمستندات والشروط والتكلفة
ياسمين الخيام: تغيير اسمي لم يكن خطوة سهلة.. وأردت حماية اسم الشيخ الحصري من أي إساءة
قرار عاجل من الأوقاف بشأن القيمة الإيجارية للأراضي الوقف
تقارير إنجليزية تثير التكهنات حول مستقبل صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء
بطولة ودموع.. والد شهيد المنوفية منقذ 13 فتاة يناشد تكريم نجله من الرئيس السيسي
منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع
الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2026
وان بلس تكشف عن OnePlus Ace 6T.. هاتف قوي بأداء جبار وبطارية 8300 م.أمبير

شيماء عبد المنعم

بعد أسابيع من التشويق، أعلنت شركة وان بلس OnePlus، رسميا عن هاتف OnePlus Ace 6T في الصين، ليكون أول هاتف يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 الجديد. 

ويتوفر هاتف OnePlus Ace 6T حاليا للطلب في الصين، ومن المتوقع أن يطرح عالميا باسم OnePlus 15R.

مواصفات هاتف OnePlus Ace 6T

 

يأتي هاتف OnePlus Ace 6T بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.83 بوصة، تدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، وسطوعا يصل إلى 1800 شمعة في وضع السطوع العالي، ودقة 1.5K، وتدعم الشاشة تقنيات DC dimming و Dolby Vision و HDR10+، ومحمية بزجاج Crystal Shield.

يعمل هاتف OnePlus Ace 6T، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 5، مع شريحة شبكة مطورة داخليا باسم G2 وشريحة عرض خاصة، ويمكن تهيئة الهاتف بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1 وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت LPDDR5X.

يتميز Ace 6T بغرفة تبخير محسنة لتبديد الحرارة بشكل أفضل مقارنة بالإصدار السابق، وتدعم بعض الألعاب على الهاتف معدل 165 إطارا في الثانية، بينما توفر لعبة Honor of Kings دعما أصليا لمعدل 144 إطارا في الثانية.

يحصل هاتف OnePlus Ace 6T على إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف، تتضمن مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل Sony IMX906 مع مثبت بصري OIS، وعدسة واسعة للغاية 8 ميجابكسل، أما للصور الشخصية ومكالمات الفيديو، فيتوفر مستشعر 16 ميجابكسل في الأمام.

زودت وان بلس هاتف OnePlus Ace 6T، ببطارية ضخمة بسعة 8300 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 وات.

يشمل هاتف OnePlus Ace 6T مستشعر بصمة فوق صوتي مدمج في الشاشة، مع تصنيف مقاومة المياه والغبار IP66و68و69و69K، سماعات ستيريو، مستشعر بالأشعة تحت الحمراء، بلوتوث 6.0، منفذ USB-C 2.0، وشبكة Wi-Fi 7، ويعمل الهاتف بنظام ColorOS 16 المستند إلى Android 16.

يتوفر الهاتف بألوان البنفسجي وألخضر والأسود، كما أعلنت الشركة عن إصدار محدود Genshin Impact Kamisato Ayaka بلون Snowy Blue مع صندوق قابل للتجميع وعدة إكسسوارات.

يتوافر هاتف OnePlus Ace 6T مقابل سعر يبدأ من 365 دولار للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت.

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة البطريرك يوسف العبسي

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة يوسف العبسي

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات بالسوق الأمريكي

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يبحث مع اتحاد الرحلات الامريكي تعزيز التعاون

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

