انخفاض سوق العمل في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في 14 عامًا

انخفض سوق العمل في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في 14 عامًا، حيث أدت سياسات حزب العمال العقابية إلى إبعاد الرؤساء عن التوظيف ودفع تخفيضات الوظائف.



وبحسب وكالة بلومبرج .. وخلال الشهر الماضي، كان سوق العمل هو الأضعف منذ أبريل 2011، مقاسًا بمؤشر التوظيف لشركة المحاسبة والاستشارات BDO.



وينظر المؤشر في مجموعة من ظروف سوق العمل مثل الطلب على التوظيف وفقدان الوظائف والبطالة، استنادا إلى مدخلات متعددة بما في ذلك استطلاعات أصحاب العمل والبيانات الرسمية والتوقعات.



وأظهرت بيانات منفصلة من كي بي إم جي واتحاد التوظيف والتوظيف (REC) أن عدد الوظائف بدوام كامل المعروضة وصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهرًا قبل الميزانية.



وأشارت الشركات مرارًا وتكرارًا إلى أن فقدان الوظائف سيكون أمرًا لا مفر منه بعد أن رفعت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل (NICs) في ميزانيتها الأولى العام الماضي.



وأضافت الوزيرة في وقت لاحق إلى التكاليف من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور ومعدلات الأعمال للعديد من الشركات في أحدث بيان مالي لها.