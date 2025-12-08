قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
كيف تستثمر مدخراتك من بين 4 صناديق استثمارية .. بنك مصر يجيب
علامات استفهام.. مصير غامص لـ 4 نجوم بـ الأهلي في ميركاتو الشتاء
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم ورقم البطاقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انخفاض سوق العمل في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في 14 عامًا

انخفض سوق العمل في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في 14 عامًا، حيث أدت سياسات حزب العمال العقابية إلى إبعاد الرؤساء عن التوظيف ودفع تخفيضات الوظائف.


وبحسب وكالة بلومبرج .. وخلال الشهر الماضي، كان سوق العمل هو الأضعف منذ أبريل 2011، مقاسًا بمؤشر التوظيف لشركة المحاسبة والاستشارات BDO.


وينظر المؤشر في مجموعة من ظروف سوق العمل مثل الطلب على التوظيف وفقدان الوظائف والبطالة، استنادا إلى مدخلات متعددة بما في ذلك استطلاعات أصحاب العمل والبيانات الرسمية والتوقعات.


وأظهرت بيانات منفصلة من كي بي إم جي واتحاد التوظيف والتوظيف (REC) أن عدد الوظائف بدوام كامل المعروضة وصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهرًا قبل الميزانية.


وأشارت الشركات مرارًا وتكرارًا إلى أن فقدان الوظائف سيكون أمرًا لا مفر منه بعد أن رفعت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل (NICs) في ميزانيتها الأولى العام الماضي. 


وأضافت الوزيرة في وقت لاحق إلى التكاليف من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور ومعدلات الأعمال للعديد من الشركات في أحدث بيان مالي لها.

