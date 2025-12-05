Neo يغير قواعد اللعبة.. نورتون تكشف عن المتصفح الأكثر أمانا وذكاء في العالم

تتصاعد المنافسة في سباق متصفحات الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ، حيث تحظى شركات مثل OpenAI وPerplexity باهتمام واسع بمتصفحاتها التي تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي وتقدم تجربة "وكيل ذكي".

تعد هذه المتصفحات منافسا مباشرا لـ جوجل، التي تمتلك حاليا نحو 70% من سوق المتصفحات عبر كروم، لكنها تأخرت في التحول نحو البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، رغم دمج Gemini في Chrome كخطوة لمحاولة اللحاق بالركب.

Neo متصفح آمن وذكي بلا أوامر مسبقة



اليوم، أطلقت نورتون متصفح Neo عالميا، ضمن رحلتها في الابتكار بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الأمان وحماية الخصوصية.

يختلف Neo عن المتصفحات الأخرى مثل Comet من Perplexity وأطلس من OpenAI لأنه لا يعتمد على إدخال المستخدم للأوامر، بل يتصرف مسبقا لتقديم ملخصات، تذكيرات، أخبار مقترحة وأسئلة محتملة قد يهتم بها المستخدم.

متصفح Neo

الذكاء الاصطناعي يعمل قبل أن تطلب



أوضح كيفي شو، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار في Gen، أن Neo يشبه "مساعدا ذكيا يجلس بجانبك، يساعدك على فهم المعلومات بسرعة وعمق أكبر"، ويعمل أثناء تصفحك، بحثك، أو عملك على مشاريع الإنترنت، مع تقديم اقتراحات مخصصة بناءً على اهتماماتك وسلوك التصفح.

أمان وخصوصية من البداية

استفيدا من خبرة Norton الطويلة في الأمن السيبراني، تم تصميم Neo ليحافظ على الخصوصية والأمان من الأساس، مع معالجة كل البيانات محليا على الجهاز وعدم استغلالها لتدريب الذكاء الاصطناعي، ما يمنح المستخدم راحة البال جنبا إلى جنب مع وظائف الذكاء الاصطناعي.

ميزات متصفح Neo الرئيسية:

- يقدم ملخصات فورية للصفحات ومقترحات مخصصة دون الحاجة لأوامر المستخدم.

- يمكن إنشاء تذكيرات ذكية بناء على اهتماماتك وسلوك التصفح.

- يحافظ على جميع البيانات محليا لضمان الخصوصية.

- يقدم اقتراحات، أخبار وأسئلة محتملة متوقعة تلقائيا.

- يحتوي على حماية ضد الفيروسات، التصيد والبرمجيات الخبيثة باستخدام خبرة Norton العميقة على الويب.

- تصميم "Calm by Design" لتجربة تصفح هادئة، سلسة وآمنة.

ميزة "zero-prompt" الفريدة

لا يتطلب Neo من المستخدم معرفة كيفية صياغة الأسئلة أو الأوامر، بل يلتقط سياق التصفح ويقدم المعلومات والخدمات تلقائيا، مما يقلل العبء الذهني على المستخدم ويجعل تجربة التصفح أسرع وأكثر فاعلية.