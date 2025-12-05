قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. 3 عجائب فورية
بعد الفوز بكأس ليبيا.. البدري أكثر مدرب مصري تحقيقا للبطولات
النقل تكشف صورًا جديدة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب
دائرة إمبابة| الحصر العددي يكشف تقدم أحمد العجوز.. وإعادة على مقعد
قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Neo يغير قواعد اللعبة.. نورتون تكشف عن المتصفح الأكثر أمانا وذكاء في العالم

متصفح Neo الجديد
متصفح Neo الجديد
شيماء عبد المنعم

تتصاعد المنافسة في سباق متصفحات الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ، حيث تحظى شركات مثل OpenAI وPerplexity باهتمام واسع بمتصفحاتها التي تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي وتقدم تجربة "وكيل ذكي". 

تعد هذه المتصفحات منافسا مباشرا لـ جوجل، التي تمتلك حاليا نحو 70% من سوق المتصفحات عبر كروم، لكنها تأخرت في التحول نحو البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، رغم دمج Gemini في Chrome كخطوة لمحاولة اللحاق بالركب.

Neo متصفح آمن وذكي بلا أوامر مسبقة


اليوم، أطلقت نورتون متصفح Neo عالميا، ضمن رحلتها في الابتكار بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الأمان وحماية الخصوصية. 

يختلف Neo عن المتصفحات الأخرى مثل Comet من Perplexity وأطلس من OpenAI لأنه لا يعتمد على إدخال المستخدم للأوامر، بل يتصرف مسبقا لتقديم ملخصات، تذكيرات، أخبار مقترحة وأسئلة محتملة قد يهتم بها المستخدم.

متصفح Neo

الذكاء الاصطناعي يعمل قبل أن تطلب


أوضح كيفي شو، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار في Gen، أن Neo يشبه "مساعدا ذكيا يجلس بجانبك، يساعدك على فهم المعلومات بسرعة وعمق أكبر"، ويعمل أثناء تصفحك، بحثك، أو عملك على مشاريع الإنترنت، مع تقديم اقتراحات مخصصة بناءً على اهتماماتك وسلوك التصفح.

أمان وخصوصية من البداية

استفيدا من خبرة Norton الطويلة في الأمن السيبراني، تم تصميم Neo ليحافظ على الخصوصية والأمان من الأساس، مع معالجة كل البيانات محليا على الجهاز وعدم استغلالها لتدريب الذكاء الاصطناعي، ما يمنح المستخدم راحة البال جنبا إلى جنب مع وظائف الذكاء الاصطناعي.

ميزات متصفح Neo الرئيسية:

- يقدم ملخصات فورية للصفحات ومقترحات مخصصة دون الحاجة لأوامر المستخدم.

- يمكن إنشاء تذكيرات ذكية بناء على اهتماماتك وسلوك التصفح.

- يحافظ على جميع البيانات محليا لضمان الخصوصية.

- يقدم اقتراحات، أخبار وأسئلة محتملة متوقعة تلقائيا.

- يحتوي على حماية ضد الفيروسات، التصيد والبرمجيات الخبيثة باستخدام خبرة Norton العميقة على الويب.

- تصميم "Calm by Design" لتجربة تصفح هادئة، سلسة وآمنة.

ميزة "zero-prompt" الفريدة

لا يتطلب Neo من المستخدم معرفة كيفية صياغة الأسئلة أو الأوامر، بل يلتقط سياق التصفح ويقدم المعلومات والخدمات تلقائيا، مما يقلل العبء الذهني على المستخدم ويجعل تجربة التصفح أسرع وأكثر فاعلية.

Norton متصفح Neo سوق المتصفحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

نقيب المهندسين

نقيب المهندسين يقر زيادة جديدة في المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية

صورة ارشيفية

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

تحديث بطاقة التموين

جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

أسعار تذاكر النقل العام الجديدة

أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

ترشيحاتنا

نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يدشن مذ بح "أبي سيفين" بكنيسة "العذراء" بالفجالة | صور

البابا تواضروس

تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي بيد البابا تواضروس | صور

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة البطريرك يوسف العبسي

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة يوسف العبسي

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد