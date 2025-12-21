قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء أول رجب 1447هـ للرزق وتيسير الأمور كما ورد في السنة
ضربة واحدة أنهت حياته.. تحريات الأمن تكشف لغز قتل أخ لشقيقه بالبدرشين
انتحلت صفة طبيبة تجميل.. مستريحة أجنبية تنصب على المواطنين في الشيخ زايد
وقعت على القهوة وهشمت 3 سيارات.. تفاصيل جديدة في حادث سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
أصل الحكاية

عرض مضاعف ومفاوضات مفتوحة.. برشلونة يقترب من ضم موهبة الأهلي الشابة

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
أمينة الدسوقي

رفع نادي برشلونة الإسباني وتيرة مفاوضاته مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة قد تحمل طابعا تاريخيا للكرة المصرية، بعدما قام النادي الكتالوني بمضاعفة عرضه المالي لإتمام الاتفاق.

برشلونة يضاعف العرض إلى مليوني دولار

وتشير تقارير صحفية أن برشلونة رفع عرضه المالي لشراء حمزة عبد الكريم بشكل نهائي إلى مليوني دولار بدلا من مليون دولار، وذلك عقب نهاية فترة إعارة تمتد لمدة ستة أشهر تبدأ في يناير المقبل، مع إمكانية زيادة المقابل إلى 2.5 مليون دولار وفقًا لبعض الامتيازات المرتبطة بمشاركة اللاعب وتسجيله للأهداف.

بداية متعثرة ورفض أهلاوي قاطع

وشهدت المفاوضات في بدايتها تحفظا كبيرًا من جانب الأهلي، بعدما طلب برشلونة ضم اللاعب دون مقابل مالي، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة القلعة الحمراء، التي شددت على ضرورة تحقيق عائد مادي يتناسب مع قيمة اللاعب الفنية ومستقبله الواعد.

وعلى إثر ذلك، قدم النادي الإسباني عرضا بإعارة اللاعب لمدة ستة أشهر، مع بند شراء نهائي مقابل مليون دولار، إلا أن الأهلي رفض العرض أيضًا، ما دفع برشلونة إلى تحسين شروطه المالية.

حقيقة عرض الـ5 ملايين يورو

 و حول حقيقة وصول عرض برشلونة إلى 5 ملايين يورو، تفيد التقارير أن النادي الكتالوني لم يطرح هذا الرقم رسميا، كما أن الأهلي لم يطلبه، إدراكا لصعوبة إتمام الصفقة بهذا المبلغ في الوقت الحالي.

موافقة مبدئية وترقب للحسم

وابدت إدارة الأهلي  موافقة مبدئية على إعارة اللاعب، في انتظار الرد النهائي من برشلونة على التعديلات المقترحة، وسط حالة من التفاؤل داخل النادي بإمكانية إتمام الصفقة بالشكل الذي يحقق المكاسب الفنية والمالية معًا.

تألق عالمي يشعل الاهتمام الأوروبي

وجاء اهتمام برشلونة بضم حمزة عبد الكريم بعد تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للناشئين، حيث جذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلا أن النادي الكتالوني كان الأسرع والأكثر جدية في التحرك نحو اللاعب.

الأهلي يستعد لغزل المحلة

على صعيد آخر، أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت الجمعة الماضية ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، وحقق خلالها الفريق الفوز بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر، وبدأ الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقررة الثلاثاء المقبل، في ظل غياب اللاعبين الدوليين.

من هو حمزة عبد الكريم؟

يعد حمزة عبد الكريم أحد أبرز مواهب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ونجح في لفت الأنظار سريعًا بعدما تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول.

-العمر 17 عامًا (مواليد 1 يناير 2008)

-البداية بدأ مشواره الكروي في ماليزيا خلال فترة عمل والده هناك

-الانضمام للأهلي عام 2020 بعد اجتيازه اختبارات النادي بعمر 12 عامًا

-الظهور الأول شارك في مباراة واحدة مع الفريق الأول أمام بتروجيت في الدوري الموسم الماضي

-موهبة صاعدة،ومستقبل واعد، وصفقة قد تفتح أبواب الاحتراف الأوروبي مبكرا أمام أحد أبناء القلعة الحمراء.

