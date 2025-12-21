تخلص من آلام عضلة السمانة.. أفشة يشارك في التدريبات الجماعية بالأهلي

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في التدريبات الجماعية للفريق بمدينة نصر؛ استعداداً لخوض مباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك :"أفشة يشارك في التدريبات الجماعية بالأهلي بعد تخلصه من آلام عضلة السمانة".

وقد بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الاستعداد لخوض مباراة غزل المحلة والمقرر أن تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدور التمهيدي من بطولة كأس عاصمة مصر.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم بمدينة نصر، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة سيراميكا الماضية.

بدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية قبل أن يشرف الجهاز الفني على التدريبات التخصصية المتنوعة، وأعقب ذلك تقسيمة كرة قوية ضمن برنامج الإعداد للمباراة.

كان الأهلي قد حقق الفوز على فريق سيراميكا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المقاولون العرب في ثاني مبارياته ببطولة كأس عاصمة مصر.