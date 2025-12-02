الدكش يكشف كواليس مشادة شريف مع حلمي طولان و تسديدة قفشة ركلة الجزاء

كشف الناقد الرياضي مصطفى يحيى الدكش عن عدة كواليس خاصة بمنتخب مصر الثاني المُشارك حاليًا في بطولة كأس العرب بقطر، مشيرًا إلى أن محمد مجدي أفشة يحتل المركز الثاني في ترتيب أفضل مسددي ركلات الجزاء داخل المنتخب، وهو ما ظهر خلال مواجهة الكويت اليوم، حيث تدخل عصام الحضري مدرب الحراس وطالب عمرو السولية بعدم تسديد الركلة الثانية ومنحها لأفشة.

وأوضح الدكش في تصريحات لبرنامج زملكاوي من قطر مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك أن محمد شريف دخل في نقاش سريع مع مديره الفني حلمي طولان أثناء التبديل وطلب منه الاستمرار في الملعب، قبل أن يتدخل كل من الصقر أحمد حسن والحضري لتهدئة الأمور ومطالبته بعدم الاعتراض.

كما أشار إلى أن لاعبي المنتخب أبدوا دعمهم للمهاجم أحمد عاطف عقب قرار استبعاده من قائمة الفراعنة في كأس العرب، حيث طالبوا الجهاز الفني بإعادة النظر في رحيله من المعسكر تقديرًا لجهوده والتزامه.