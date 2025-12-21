تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية داعش التجمع

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 11 متهما في القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر امن دولة المقيدة برقم 337 لسنة 2025 التجمع الأول، المعروفة إعلاميا بـ داعش التجمع لجلسة 2026/03/01 للمرافعة.

محاكمة 11 متهما في قضية داعش التجمع

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، والتي أسسها متهم متوفي.