تأجيل محاكمة 62 متهما بخلية اللجان الإدارية لجلسة 16 فبراير المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 62 متهما، في القضية رقم 7425 لسنة 2025، جنايات التجمع، في القضية المعروفة باللجان الإدارية، لجلسة 16 فبراير لمرافعة الدفاع.

محاكمة 62 متهما بخلية اللجان الإدارية

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 1955 وحتى 20 أغسطس 2025، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين العاشر والتاسع والثلاثون والحادى والأربعون والخامس والأربعون والخمسون ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب.