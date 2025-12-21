تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 16 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 71 متهما، في القضية رقم 3768 لسنة 2025، جنايات التجمع والمعروفة بـ" الهيكل الإدارى للإخوان"، 16 فبراير للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2020، وحتى 5 يناير من عام 2021، المتهمون الأول وحتي السابع تولوا قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإداري للإخوان، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة المتهمون من الثامن وح