العملات الرقمية تعوض بعض خسائرها ..و"بيتكوين" تتجاوز الـ101 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم"الأربعاء"، لتتعافى قليلا من الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة الماضية، بعد أن تراجعت عملة "بيتكوين" إلى ما دون مستوى 100 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر.

وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب"، أن "بيتكوين" صعدت بشكل طفيف بنسبة 0.25% ليتم تداولها عند 101,570.44 دولار، حيث تمكنت العملات المشفرة بشكل عام من تعويض جزء بسيط من خسائرها الواسعة، حيث تعرضت أمس لموجة هبوط قوية منذ بداية نوفمبر الجاري.

وسجل سوق الكريبتو عملية تصفية جماعية شملت أكثر من 339,448 متداولا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ما أسهم في خسائر تتجاوز 1.3 مليار دولار في إجمالي سوق العملات المشفرة.

واستحوذت البيتكوين على النصيب الأكبر من هذه الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرتبطة بها 445 مليون دولار، في أكبر عملية مسح للمراكز الصاعدة منذ أغسطس الماضي.

كما ارتفعت حدة الضغط البيعي نتيجة لاستمرار مبيعات ما يعرف ب "حيتان" الكريبتو، حيث أعلنت شركة "سيكوينز كوميونيكيشن"، وهي شركة أشباه موصلات مدرجة، أنها باعت 970 وحدة بيتكوين، أي ما يعادل 94.5 مليون دولار، من أجل سداد جزء من ديونها القابلة للتحويل.

وزادت الضغوط على سوق العملات المشفرة بعد تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وقال باول في مؤتمر صحفي عقد بعد انتهاء اجتماعه الأسبوع الماضي، إن خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر ليس أمرا مؤكدا، وسط توقعات بعودة التضخم للارتفاع بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

ومع استمرار التقلبات في السوق، حافظت البيتكوين على مكانتها كأكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، حيث استحوذت على 60.2% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 3.38 تريليون دولار، في حين وصل إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 300 مليار دولار.

ورغم التحسن الطفيف في الأسعار، تراجع مؤشر الخوف والجشع للعملات الرقمية إلى 20 نقطة، مقارنة بـ 27 نقطة في تعاملات أمس الثلاثاء، ليواصل تراجعه في نطاق "الخوف الشديد" الذي يتراوح بين 20 و40 نقطة.