الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

العملات الرقمية تعوض بعض خسائرها ..و"بيتكوين" تتجاوز الـ101 ألف دولار

أ ش أ

ارتفعت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم"الأربعاء"، لتتعافى قليلا من الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة الماضية، بعد أن تراجعت عملة "بيتكوين" إلى ما دون مستوى 100 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر. 

وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب"، أن "بيتكوين" صعدت بشكل طفيف بنسبة 0.25% ليتم تداولها عند 101,570.44 دولار، حيث تمكنت العملات المشفرة بشكل عام من تعويض جزء بسيط من خسائرها الواسعة، حيث تعرضت أمس لموجة هبوط قوية منذ بداية نوفمبر الجاري. 

وسجل سوق الكريبتو عملية تصفية جماعية شملت أكثر من 339,448 متداولا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ما أسهم في خسائر تتجاوز 1.3 مليار دولار في إجمالي سوق العملات المشفرة.

واستحوذت البيتكوين على النصيب الأكبر من هذه الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرتبطة بها 445 مليون دولار، في أكبر عملية مسح للمراكز الصاعدة منذ أغسطس الماضي. 

كما ارتفعت حدة الضغط البيعي نتيجة لاستمرار مبيعات ما يعرف ب "حيتان" الكريبتو، حيث أعلنت شركة "سيكوينز كوميونيكيشن"، وهي شركة أشباه موصلات مدرجة، أنها باعت 970 وحدة بيتكوين، أي ما يعادل 94.5 مليون دولار، من أجل سداد جزء من ديونها القابلة للتحويل.

وزادت الضغوط على سوق العملات المشفرة بعد تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وقال باول في مؤتمر صحفي عقد بعد انتهاء اجتماعه الأسبوع الماضي، إن خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر ليس أمرا مؤكدا، وسط توقعات بعودة التضخم للارتفاع بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

ومع استمرار التقلبات في السوق، حافظت البيتكوين على مكانتها كأكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، حيث استحوذت على 60.2% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 3.38 تريليون دولار، في حين وصل إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 300 مليار دولار.

ورغم التحسن الطفيف في الأسعار، تراجع مؤشر الخوف والجشع للعملات الرقمية إلى 20 نقطة، مقارنة بـ 27 نقطة في تعاملات أمس الثلاثاء، ليواصل تراجعه في نطاق "الخوف الشديد" الذي يتراوح بين 20 و40 نقطة. 

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنظّم صالون محبة الوطن حول مخاطر إدمان السوشيال ميديا

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

أوقاف المنوفية تنظّم ندوة حول "إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي"

فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر

هاتفياً.. شيخ الأزهر يعزّي رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية في وفاة والدته

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

