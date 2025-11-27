المفوّضة الأوروبية: دعوة لتسريع المساعدات لغزة وتعزيز التعاون مع مصر

أكدت المفوّضة الأوروبية أن هناك حاجة ملحّة لضخ المساعدات إلى قطاع غزة بشكل سريع، مشددة على ضرورة أن يكون هناك وصول كامل لهذه المساعدات.

دور مصر في الأزمة

أشادت خلال مؤتمر صحفي بدور مصر الكبير في إدارة أزمة قطاع غزة، مؤكدة أنها تبذل جهوداً كبيرة في التعامل مع الوضع واستضافة آلاف اللاجئين.

زيارة لمعبر رفح

قالت المفوّضة إنها ستقوم بزيارة لمعبر رفح للاطلاع على الأوضاع على الأرض بشكل مباشر.

وجددت تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود وقف إطلاق النار في القطاع.

أزمة السودان

وصفت الأزمة الإنسانية في السودان بأنها الأسوأ في التاريخ الحديث.

ملف الهجرة

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعوّل على مصر في تنسيق الشراكة الخاصة بعمليات الهجرة غير الشرعية.