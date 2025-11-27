قيمة استثنائية مقابل سعر.. ريلمي تغزو الأسواق بسلسلة منتجات جديدة| إليك أهم مواصفاتها

كشفت شركة Realme رسميًا عن إطلاق هاتفها الذكي Realme P4x وساعة Realme Watch 5.

وأكدت شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية إطلاق هاتفي Realme P4x وRealme Watch 5 في المنطقة في 4 ديسمبر 2025، والذي يعد أسرع هاتف رائد بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة"، ويعود الفضل في ذلك إلى بطاريته الضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، والتي تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 45 واط، ومعالج MediaTek Dimensity 7400 Ultra.

هاتفي Realme P4x وRealme Watch 5



موعد إطلاق Realme P4x وRealme Watch 5

يأتي الهاتف مزودا بشاشة بمعدل تحديث 144 هرتز مع سطوع أمامي يبلغ 1000 شمعة، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومتانة عسكرية، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) افتراضية قابلة للتوسيع بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت.

من ناحية أخرى، تم الإعلان التشويقي عن ساعة Realme Watch 5 في الهند، بعد إطلاقها بهدوء في السوق الأوروبية.

تأتي الساعة مزودة بشاشة AMOLED عالية بقياس 1.95 بوصة، مع سطوع أقصى يبلغ 600 شمعة/متر مربع، وتدعم أكثر من 300 واجهة ساعة بفضل بطاريتها بسعة 460 مللي أمبير/ساعة، تضمن Realme عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا.

كما تدعم 108 أوضاع رياضية، وتتبع معدل ضربات القلب، ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم SpO2، ومراقبة النوم، والتحكم في مصراع الكاميرا، ومصباح يدوي، وخاصية التشغيل الدائم، وغيرها الكثير.

تتميز Realme Watch 5 بتصميم مستوحى من Apple Watch Ultra بهيكل معدني أحادي.