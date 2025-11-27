قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الإخوان عقب إعلان ترامب خطوات تصنيف الجماعة إرهابية
مع اقتراب موسم الشتاء.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروسات الجهاز التنفسي؟
سعر الذهب بعد بدء التداول اليوم الخميس 27-11-2025
«أطفالُنا أمانتُنا».. حملة توعوية شاملة للبحوث الإسلامية حول حقوق الطفل وصون خصوصيته
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
قيمة استثنائية مقابل سعر.. ريلمي تغزو الأسواق بسلسلة منتجات جديدة| إليك أهم مواصفاتها

هاتفا Realme P4x وRealme Watch 5
هاتفا Realme P4x وRealme Watch 5
لمياء الياسين

كشفت شركة Realme رسميًا عن إطلاق هاتفها الذكي Realme P4x وساعة Realme Watch 5.

وأكدت شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية إطلاق هاتفي Realme P4x وRealme Watch 5 في المنطقة في 4 ديسمبر 2025، والذي يعد أسرع هاتف رائد بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة"، ويعود الفضل في ذلك إلى بطاريته الضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، والتي تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 45 واط، ومعالج MediaTek Dimensity 7400 Ultra.

هاتفي Realme P4x وRealme Watch 5 


موعد إطلاق Realme P4x وRealme Watch 5

يأتي الهاتف مزودا بشاشة بمعدل تحديث 144 هرتز مع سطوع أمامي يبلغ 1000 شمعة، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومتانة عسكرية، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) افتراضية قابلة للتوسيع بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت.

من ناحية أخرى، تم الإعلان التشويقي عن ساعة Realme Watch 5 في الهند، بعد إطلاقها بهدوء في السوق الأوروبية.

تأتي الساعة مزودة بشاشة AMOLED عالية بقياس 1.95 بوصة، مع سطوع أقصى يبلغ 600 شمعة/متر مربع، وتدعم أكثر من 300 واجهة ساعة بفضل بطاريتها بسعة 460 مللي أمبير/ساعة، تضمن Realme عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا.

كما تدعم 108 أوضاع رياضية، وتتبع معدل ضربات القلب، ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم SpO2، ومراقبة النوم، والتحكم في مصراع الكاميرا، ومصباح يدوي، وخاصية التشغيل الدائم، وغيرها الكثير. 

تتميز Realme Watch 5 بتصميم مستوحى من Apple Watch Ultra بهيكل معدني أحادي.

الهواتف الذكية شركة Realme هاتف رائد الشحن السريع السلكي كاميرا خلفية

