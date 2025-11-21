قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

كاميرا خارقة.. ما الذي يخبئه ريلمي GT 8 Pro وراء تصميمه الغريب؟

ريلمي GT 8 Pro
ريلمي GT 8 Pro
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة ريلمي Realme، رسميا هاتفها الرائد الجديد Realme GT 8 Pro في الهند، ليكون الجيل الأحدث بعد GT 7 Pro، لكنه يأتي هذه المرة بمجموعة كبيرة من التحسينات الجوهرية. 

أبرز ما يميز الهاتف هو شراكته الأولى مع شركة Ricoh المتخصصة في عالم التصوير، حيث ركزت ريلمي على تقديم تجربة مميزة لعشاق تصوير الشوارع، كما اعتمدت تصميما فريدا يسمح بتبديل وحدة الكاميرا بالكامل، ليتمكن المستخدم من تغيير شكلها حسب ذوقه من بين عدة تصاميم مختلفة.

سعر Realme GT 8 Pro

سيطرح الهاتف الجديد Realme GT 8 Pro للبيع في 25 نوفمبر، ويبدأ سعره في الهند من 72999 روبية لنسخة بسعة 12 جيجابايت +256 جيجابايت، بينما يصل سعر نسخة 16 جيجابايت +512 جيجابايت إلى 78999 روبية، وسيحصل المشترين الأوائل على مجموعة مجانية من وحدات الكاميرا. 

كما قدمت الشركة إصدارا خاصا يحمل اسم Dream Edition، جرى تطويره بالتعاون مع فريق Aston Martin F1، ويأتي بسعر 79999 روبية.

Realme GT 8 Pro

ويقدم هاتف ريلمي Realme GT 8 Pro تجربة شاشة مميزة بفضل لوحة AMOLED التي يبلغ قياسها 6.78 بوصة بدقة QHD+ وتردد 144 هرتز وسطوع قوي يصل إلى 4000 شمعة. 

ويعمل هاتف Realme GT 8 Pro، بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مدعوما بنظام تبريد كبير يعتمد على غرفة بخار بمساحة 7,000 مم مربع لضمان الحفاظ على الأداء أثناء الاستخدام المكثف، بالإضافة إلى شريحة مخصصة للألعاب من نوع R1، وأخرى موجهة للذكاء الاصطناعي تحت اسم Hyper Vision AI.

وفي جانب التصوير، تقدم ريلمي وحدة كاميرا تحمل توقيع Ricoh، تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل مضادا للوهج ويعمل مع أوضاع GR الشهيرة التي توفر خمسة أنماط تصوير سينمائية. 

كما تأتي الكاميرا الخلفية بعدسة تليفوتو 200 ميجابكسل بقدرة تقريب 3×، إلى جانب عدسة واسعة 50 ميجابكسل، مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية مع تقنية Dolby Vision، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل.

يتمتع Realme GT 8 Pro ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم شحنا سريعا 120 وات سلكيا و50 وات لاسلكيا، كما حصل على أعلى درجات مقاومة الماء والغبار بمعايير IP66 وIP68 وIP69، ما يجعله واحدا من أكثر الهواتف صلابة في فئته. 

ويجمع GT 8 Pro بين التصميم المبتكر في وحدات الكاميرا القابلة للتبديل وتجربة التصوير السينمائية المدعومة من Ricoh، إلى جانب أداء قوي يجعل الهاتف منافسا مباشرا لأقوى هواتف 2025.

