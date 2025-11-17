قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب قرار حبسه 15 يوما.. الاعترافات الكاملة لقاتل مهندس الإسكندرية
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قائمة هواتف ريلمي التي ستحصل على تحديث Realme UI 7.0 وكيفية تحميله على هاتفك

واجهة Realme UI 7.0
واجهة Realme UI 7.0
لمياء الياسين

بدأ برنامج الوصول المبكر لواجهة Realme UI 7.0 الشهر الماضي، بدءًا من هاتف Realme GT 7 Pro. ثم توسّع البرنامج التجريبي ليشمل المزيد من هواتف Realme في الجولتين الثانية والثالثة من التسجيل. 

على الجانب الآخر حتى الآن، كان التحديث التجريبي متاحًا فقط للهواتف عالية المواصفات، ولكنه بدأ مؤخرًا بالتوسع ليشمل الهواتف متوسطة المواصفات أيضًا.

هاتف Realme P3 

كان هاتف Realme P3 أول هاتف متوسط ​​الفئة من الشركة يحصل على تحديث Realme UI 7.0 التجريبي عالميًا. صدر التحديث مؤخرًا وهو متاح الآن لمزيد من هواتف الفئة المتوسطة، بما في ذلك Realme 14T وRealme 14 Pro وRealme Narzo 80 Pro.

 Realme UI 7.0


إصدارات البرامج الثابتة:

ريلمي 14T: RMX5078_16.0.0.200 (EX01)
Realme 14 Pro: RMX5056_16.0.0.205 (SP04EX01)
ريلمي نارزو 80 برو: RMX5033_16.0.0.205(SP04EX01)
إذا كنت تستخدم أيًا من هذه الهواتف وترغب في الوصول إلى الميزات الجديدة قبل الطرح الثابت، فيجب عليك الاشتراك في برنامج الوصول المبكر قبل ملء الفتحات.

 الوصول المبكر لـ Realme UI 7.0؟

للتسجيل في برنامج الوصول المبكر، يجب عليك أولاً تفعيل إعدادات المطور على هاتف Realme الخاص بك. 

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > حول الجهاز > الإصدار > رقم الإصدار ، ثم انقر على إصدار الإصدار سبع مرات متتالية.

الآن، لنبدأ التسجيل في برنامج Realme UI 7.0 التجريبي. انتقل إلى الإعدادات > حول الجهاز > وانقر على شعار Realme UI 7.0 في الأعلى. بعد ذلك، انقر على زر النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى واختر برنامج الإصدار التجريبي . الآن، انتقل إلى الوصول المبكر > قدّم طلبك الآن، وأدخل البيانات المطلوبة لإكمال طلبك.
من المفترض أن يصلك تحديث Realme UI 7.0 التجريبي على هاتفك خلال الأيام القليلة القادمة بعد نجاح التسجيل. يُرجى العلم أن هذا تحديث تجريبي، ولذلك قد لا تعمل بعض الميزات أو التطبيقات بشكل صحيح.

قبل تحميله حزمة التحديث، تأكد من وجود مساحة تخزين كافية في هاتف Realme. حجم تحديث Realme UI 7.0 يتراوح بين 3 و5 جيجابايت. ثانيًا، اشحن هاتفك بنسبة 40% على الأقل قبل تثبيت التحديث.

