يبدأ في نوفمبر.. جدول الإطلاق الرسمي لواجهة Realme UI 7.. فهل هاتفك منهم؟

أكدت شركة Realme أن سلسلة هواتف Realme GT 8 ستكون أول من سيستخدم واجهة المستخدم Realme UI 7 الجديدة كليًا، المبنية على نظام Android 16.

وسيبدأ طرح واجهة المستخدم الجديدة على هواتف Realme الذكية الأخرى في الصين ابتداءً من نوفمبر.

وقد أعلنت الشركة رسميًا عن موعد وصول التحديث إلى كل الهاتف

إطلاق Realme UI 7 في الصين

وفقًا لشركة Realme، سيتم إصدار الإصدار المستقر من Realme UI 7 أولاً لسلسلة Realme GT 7 Pro وGT 7 وGT 5 Pro وNeo 7 Turbo وGT Neo 6 في نوفمبر 2025.



أما في ديسمبر، فسيتم توسيع نطاق الطرح ليشمل هواتف مثل Neo 7x، وRealme 14 Pro و14 Pro+.



وبحلول يناير 2026، ستنضم مجموعة أوسع من الهواتف إلى القائمة، بما في ذلك GT Neo 5 240W، وGT Neo 5 SE، وسلسلة Realme 15، وسلسلة Realme 13 Pro، وسلسلة 12 Pro، ومجموعة هواتف V70 وV60.

سيتم إصدار التحديث على مراحل، مما يعني أن المستخدمين سيتلقونه تدريجيًا

الميزات الرئيسية لـ Realme UI 7

يُقدّم Realme UI 7 تصميمًا زجاجيًا مُجدّدًا مع تأثيرات ضوئية وظلالية، مما يمنح الواجهة مظهرًا أكثر فخامة و تتيح النافذة الذكية تشغيل ما يصل إلى 12 تطبيقًا في الخلفية في وقت واحد.



ومن المرجح أن تكشف Realme عن واجهة Realme UI 7 عالميًا خلال الأيام القادمة و في السياق نفسه من المتوقع إطلاق هاتف GT 8 Pro في الهند بحلول 11 نوفمبر . ومن المرجح تأكيد موعد إطلاق Realme UI 7 عالميًا/الهند في نوفمبر.