قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري
«رجال يد الأهلي» يواجه «فاب» الكاميروني بنصف نهائي بطولة إفريقيا
نتنياهو يعقد جلسة أمنية لبحث الردّ على انتهاك وقف إطلاق النار في غزة
إعلام إسرائيلي: الجيش يشن غارات على رفح الفلسطينية بعد تبادل إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يبدأ في نوفمبر.. جدول الإطلاق الرسمي لواجهة Realme UI 7.. فهل هاتفك منهم؟

واجهة Realme UI 7
واجهة Realme UI 7
لمياء الياسين

أكدت شركة Realme أن سلسلة هواتف Realme GT 8 ستكون أول من سيستخدم واجهة المستخدم Realme UI 7 الجديدة كليًا، المبنية على نظام Android 16.

 وسيبدأ طرح واجهة المستخدم الجديدة على هواتف Realme الذكية الأخرى في الصين ابتداءً من نوفمبر. 

وقد أعلنت الشركة رسميًا عن موعد وصول التحديث إلى كل الهاتف

 إطلاق Realme UI 7 في الصين

وفقًا لشركة Realme، سيتم إصدار الإصدار المستقر من Realme UI 7 أولاً لسلسلة Realme GT 7 Pro وGT 7 وGT 5 Pro وNeo 7 Turbo وGT Neo 6 في نوفمبر 2025.


أما في ديسمبر، فسيتم توسيع نطاق الطرح ليشمل هواتف مثل Neo 7x، وRealme 14 Pro و14 Pro+.


وبحلول يناير 2026، ستنضم مجموعة أوسع من الهواتف إلى القائمة، بما في ذلك GT Neo 5 240W، وGT Neo 5 SE، وسلسلة Realme 15، وسلسلة Realme 13 Pro، وسلسلة 12 Pro، ومجموعة هواتف V70 وV60.

سيتم إصدار التحديث على مراحل، مما يعني أن المستخدمين سيتلقونه تدريجيًا 

الميزات الرئيسية لـ Realme UI 7

يُقدّم Realme UI 7 تصميمًا زجاجيًا مُجدّدًا مع تأثيرات ضوئية وظلالية، مما يمنح الواجهة مظهرًا أكثر فخامة و  تتيح النافذة الذكية تشغيل ما يصل إلى 12 تطبيقًا في الخلفية في وقت واحد.


ومن المرجح أن تكشف Realme عن واجهة Realme UI 7 عالميًا خلال الأيام القادمة و في السياق نفسه من المتوقع إطلاق هاتف GT 8 Pro في الهند بحلول 11 نوفمبر . ومن المرجح تأكيد موعد إطلاق Realme UI 7 عالميًا/الهند في نوفمبر.

شركة Realme هواتف Realme GT 8 Android 16 هواتف Realme الذكية واجهة Realme UI 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي

بين التهدئة والانفجار .. تصعيد إسرائيلي يُهدّد العملية السلمية وسط ترقب دولي

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. جسر حضاري يربط بين ماض عريق ومستقبل طموح بعدسة شابة

حرق مكشوف لمخلفات الذرة الشامية

عقوبات رادعة تنتظرهم.. تحرير 8 محاضر حرق مكشوف في 3 مراكز بأسيوط

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد