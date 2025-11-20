ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro.. مواصفات قوية جدا وسعر متوسط

أطلقت شركة Realme مؤخرًا أحدث هواتفها الذكية الرائدة، إلى جانب إصدارها الخاص الجديد.

وتم إطلاق هاتف Realme GT 8 Pro رسميًا بمواصفات رائدة ، مثل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وكاميرا تقريب فائقة، وبطارية ضخمة وإليك كل ما تحتاجين لمعرفته حول الهاتف الرائد الجديد.

مواصفات هاتف ريلمي جي تي 8 برو



وكُشف النقاب عن سلسلة هواتف Realme GT 8 لأول مرة في السوق الصينية في أكتوبر الماضي.

والآن، يُطرح هذا الهاتف الرائد أخيرًا و يأتي مزودًا بلوحة كاميرا فريدة قابلة للتبديل، تتيح للمستخدمين تغيير شكل الكاميرا بحرية.

تتوفر ثلاثة تصاميم للاختيار من بينها،كما يمكن للمستخدمين تصميم وطباعة وحدتهم الخاصة.

يأتي الهاتف بإطار جانبي من الألومنيوم، بينما يأتي الجزء الخلفي مصنوعًا من البلاستيك المقوى بالألياف أو الجلد كما يوفر الجهاز حماية جيدة من العوامل الجوية بفضل تصنيف IP66 + IP68 + IP69 لمقاومة الماء والغبار.

ميزات هاتف ريلمي جي تي 8 برو

أما من الأمام، فيتميز هاتف Realme GT 8 Pro بشاشة AMOLED مسطحة عالية الجودة مقاس 6.79 بوصة بدقة QHD+، ومعدل تحديث 144 هرتز ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 7000 شمعة.

يتميز هاتف Realme GT 8 Pro بشاشة 2K بتردد 144 هرتز، مع سطوع 7000 شمعة، وميزات حماية متقدمة للعين.

ولضمان الأمان، يضم مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية مدمجًا في الشاشة.

سيعمل هاتف Realme GT 8 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وشريحة عرض R1 للألعاب.

كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

للتصوير، يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر 1/1.56 بوصة، وعدسة عالية النفاذية 7P، وطبقة طلاء مضادة للانعكاس من خمس طبقات، ما يوفر صورًا أكثر وضوحًا ونقاءً.

وتتصل بالكاميرا الرئيسية عدسة واسعة الزاوية وكاميرا مقربة بدقة 2000 ميجابكسل.