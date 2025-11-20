قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro.. مواصفات قوية جدا وسعر متوسط

لمياء الياسين

أطلقت شركة Realme مؤخرًا أحدث هواتفها الذكية الرائدة، إلى جانب إصدارها الخاص الجديد. 

وتم إطلاق هاتف Realme GT 8 Pro رسميًا  بمواصفات رائدة ، مثل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وكاميرا تقريب فائقة، وبطارية ضخمة وإليك كل ما تحتاجين لمعرفته حول الهاتف الرائد الجديد.

مواصفات هاتف ريلمي جي تي 8 برو
 

وكُشف النقاب عن سلسلة هواتف Realme GT 8 لأول مرة في السوق الصينية في أكتوبر الماضي. 

والآن، يُطرح هذا الهاتف الرائد أخيرًا و يأتي مزودًا بلوحة كاميرا فريدة قابلة للتبديل، تتيح للمستخدمين تغيير شكل الكاميرا بحرية. 

تتوفر ثلاثة تصاميم للاختيار من بينها،كما يمكن للمستخدمين تصميم وطباعة وحدتهم الخاصة.

يأتي الهاتف بإطار جانبي من الألومنيوم، بينما يأتي الجزء الخلفي مصنوعًا من البلاستيك المقوى بالألياف أو الجلد كما يوفر الجهاز حماية جيدة من العوامل الجوية بفضل تصنيف IP66 + IP68 + IP69 لمقاومة الماء والغبار. 

ميزات  هاتف ريلمي جي تي 8 برو

أما من الأمام، فيتميز هاتف Realme GT 8 Pro بشاشة AMOLED مسطحة عالية الجودة مقاس 6.79 بوصة بدقة QHD+، ومعدل تحديث 144 هرتز ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 7000 شمعة.

يتميز هاتف Realme GT 8 Pro بشاشة 2K بتردد 144 هرتز، مع سطوع 7000 شمعة، وميزات حماية متقدمة للعين.

ولضمان الأمان، يضم مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية مدمجًا في الشاشة.

سيعمل هاتف Realme GT 8 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وشريحة عرض R1 للألعاب.

كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

للتصوير، يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر 1/1.56 بوصة، وعدسة عالية النفاذية 7P، وطبقة طلاء مضادة للانعكاس من خمس طبقات، ما يوفر صورًا أكثر وضوحًا ونقاءً. 

وتتصل بالكاميرا الرئيسية عدسة واسعة الزاوية وكاميرا مقربة بدقة 2000 ميجابكسل.

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

عمر هريدي

ينخر في منظومة القيم .. عمر هريدي يثني على مطالب إلغاء تيك توك

توموهيكو تانيجوتشي

تانيجوتشي: حزمة التحفيز اليابانية تمنح دفعة قصيرة المدى وتستهدف القطاعات الاستراتيجية

دولة التلاوة

مواعيد عرض برنامج دولة التلاوة .. أسماء القنوات وقيمة الجوائز

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

