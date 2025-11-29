قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية تحلق في ريف القنيطرة وبيت جن

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام سورية بأن طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية حلقت في أجواء الريف الشمالي للقنيطرة وبيت جن بريف دمشق.

وفي وقت لاحق ، أفادت مصادر محلية سورية بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على بيت جن بريف دمشق إلى 20 شهيدا .

وفي وقت سابق؛ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابطان وجندي احتياط بجروح خطيرة، بالإضافة إلى جندي احتياط آخر أصيب بجروح متوسطة، وضابط وجندي احتياط بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق نار غير اعتيادي في بيت جن، سوريا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش  الإسرائيلي أن قوات من لواء الاحتياط "رأس الحربة" (55)، التابع للفرقة 210، شنت عملية لاعتقال مشتبه بهم من تنظيم داعش ، بناءً على معلومات استخباراتية وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفى، وأُبلغت عائلاتهم. واكتملت العملية، وأُلقي القبض على جميع المشتبه بهم، وتم القضاء على عدد من الإرهابيين.

وأفادت وكالة “صابرين نيوز”، بمقتل 9 أشخاص في اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في بلدة بيت جن السورية. وبحسب التقرير، لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاض منزل تضرر هناك.

و أعلنت  قناة سوريا تي في، أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة من سكان بلدة بيت جن جنوب البلاد، قبل انسحابها منها.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير محلية بوقوع تبادل لإطلاق النار بين أهالي البلدة وقوة تابعة للجيش  الإسرائيلي كانت تقوم بدورية في البلدة.

وردت أنباء عن إطلاق نار من مروحيات قتالية ونيران مدفعية في المنطقة.

سوريا بيت جن قوات الاحتلال داعش ريف دمشق

