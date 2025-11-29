قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 29 نوفمبر 2025
لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات
دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وسداد الديون.. ردده وسترى العجب
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 29-11-2025
أخبار التوك شو | عودة المتسابق عبدالله لدولة التلاوة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. حياة سكان غزة مهددة بسبب الألغام
الكرتونة تكسر حاجز الـ 130جنيها .. تراجع أسعار البيض اليوم السبت
عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط
محمد الأتربي: الدول العربية تحتاج رؤية مستقبلية وإصلاحات لتعزيز نمو الاقتصاد
طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية تحلق في ريف القنيطرة وبيت جن
22 شركة يونانية تبحث الفرص الاستثمارية فى مصر.. قريبا
بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها الجنوبية.. لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحف اللوفر يرفع أسعار التذاكر للسياح من خارج الاتحاد الأوروبي

متحف اللوفر بباريس
متحف اللوفر بباريس
القسم الخارجي

أعلن مجلس إدارة متحف اللوفر في باريس عن رفع سعر تذاكر الدخول لمعظم الزوار من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45%، في خطوة تهدف إلى توفير تمويل إضافي لعملية تحديث شاملة للمتحف الأكثر زيارة في العالم.

وبحسب القرار الجديد، سيرتفع سعر التذكرة للزوار القادمين من دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين إلى 32 يورو بدلاً من 22 يورو، وذلك اعتباراً من 14 يناير المقبل. ويشمل القرار كل الدول الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى آيسلندا والنرويج وليختنشتاين.

تمويل تجديدات ضخمة بعد سرقة جريئة

يأتي رفع الأسعار بعد تعرض المتحف في أكتوبر الماضي لسرقة جريئة نفذتها عصابة مكونة من أربعة أشخاص، تمكنت خلال دقائق من الاستيلاء على مجوهرات قيمتها 102 مليون دولار. وكشف تدقيق رسمي أعقب الحادث عن ثغرات كبيرة في أنظمة الأمن والبنية التحتية للمتحف، ما دفع الإدارة إلى تسريع خطط التطوير.

ويخطط المتحف لاستخدام الإيرادات الإضافية في تعزيز أنظمة الحماية، وتجديد مرافقه القديمة، إلى جانب إضافة خدمات جديدة للزوار تشمل مطاعم ودورات مياه جديدة، في مشروع قد تصل تكلفته إلى مئات الملايين من اليوروهات.

ازدحام خانق… والبحث عن حلول

استقبل اللوفر نحو 9 ملايين زائر العام الماضي، معظمهم من السياح الأجانب، بينهم أكثر من 10% من الولايات المتحدة ونحو 6% من الصين. ومع هذه الأعداد الضخمة، لطالما واجه المتحف انتقادات بسبب الازدحام الشديد وطوابير الانتظار الطويلة.

وتعد لوحة الموناليزا أبرز عناصر الجذب، حيث يتدفق عشرات الآلاف يومياً لرؤيتها في قاعة "سال ديز إيتاز"، ما يترك الزوار مع لحظات قليلة فقط لمشاهدتها أو التقاط الصور أمامها.

وفي يناير الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإدارة المتحف عن خطط لنقل الموناليزا إلى مساحة جديدة لتخفيف الازدحام، إضافة إلى إعادة تنظيم مسارات حركة الزوار داخل المتحف.

إغلاق قاعات وصيانة مؤجلة

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أغلق المتحف إحدى قاعات عرض الفخار اليوناني بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الإنشائية. كما خلص التحقيق في واقعة السرقة إلى أن المتحف ركز خلال السنوات الأخيرة على شراء أعمال فنية جديدة أكثر من استثماره في صيانة بنيته التحتية، ما أدى إلى تدهور بعض المرافق.

ومع بدء تطبيق رسوم الدخول الجديدة، تأمل إدارة اللوفر في أن يساعد التمويل الإضافي في معالجة هذه التحديات، وضمان تجربة أفضل وأكثر أماناً للزوار.

الموناليزا اللوفر متحف اللوفر باريس فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

البطاقة الشخصية

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

ترشيحاتنا

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

جنوب أفريقيا ترد بقوة بعد إعلان ترامب عدم دعوتها لقمة مجموعة الـ٢٠ المقبلة

متحف اللوفر بباريس

متحف اللوفر يرفع أسعار التذاكر للسياح من خارج الاتحاد الأوروبي

أمريكا

جامعة نورث وسترن توافق على دفع 75 مليون دولار للحكومة الفيدرالية

بالصور

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد