فيلم شجاع.. المخرج خيري بشارة يشيد بصناع "الست"

أشاد المخرج خيري بشارة، بفيلم الست بعد تعرضه لموجة من الانتقادات خلال الاونة الأخيرة.

وكتب خيري بشارة، عبر حسابه على فيسبوك: “فيلم الست فيلم شجاع، يقتحم ويلامس مناطق جديدة ومثيرة فى حياة أم كلثوم، ويتميز بإيقاعه الرشيق، وجاذبيته البصرية، والأداء المذهل لمنى زكى التى ذهبت خلف روح الشخصية بتمكن ساحر فى نبرة الصوت والنظرات، يستحوذ الفيلم علينا كما لو كان حلماً يفيض بالدموع والحس الفكاهي”.

وأضاف خيري بشارة : “وهناك خلف الكاميرات تقف كتيبة ماهرة بقيادة المخرج الموهوب الرائع مروان حامد أذكر منهم: كاتب السيناريو أحمد مراد ومدير التصوير عبد السلام موسى والمشرف الفنى محمد عطية ومصممة الملابس ياسمين القاضى والمؤلف الموسيقى هشام نزية والمونتير أحمد حافظ وقطبى الإنتاج تامر مرسى وأحمد بدوى مع إسهام هيئة الترفيه”.

تابع: “ولا يمكن نسيان ضيوف شرف أضاءوا الفيلم بحضورهم اللافت: سيد رجب ونيللى كريم وأمينة خليل وآسر ياسين وأحمد خالد صالح”.

فيلم الست

يذكر أن فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري، وسيبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.

موعد عرض فيلم الست وكواليسه

وتقدم الفنانة منى زكي فيلم "الست" الذي يتناول السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد