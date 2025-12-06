قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
وزير الخارجية: تعزيز الشراكة مع قطر لتحقيق المصالح المشتركة
جنوب أفريقيا.. مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمدينة بريتوريا
تووليت يعلق على تأجيل حفله: مش هينفع أعلن السبب الحقيقي

تووليت
تووليت
سعيد فراج

نشر الفنان تووليت مقطع فيديو يكشف من خلاله تأجيل حفله في الأرينا بالقاهرة الذي كان مقرر له أمس الجمعة.

وقال تووليت : حابب أتأسف لجمهوري  على تأجيل الحفلة وده بسبب ظروف حصلت خارجة عني، مش هعرف أحكي تفاصيل سبب الإلغاء ومن أول ماعرفنا أنها مش  هتتعمل حولنا بأقصى جهد، كان نفسي تكمل عشان هي في بيتي هنا في القاهرة أعز وأغلى جمهور عندي أنتوا عيلتي. 

وأضاف تووليت : الموضوع صعب عليا ولكن إن شاء الله الحفلة تتم قريب في ميعاد جديد  وبشكركم.

وقد أعلن المطرب تووليت تأجيل موعد حفلته بساحة الأرينا بطريق القاهرة - العين السخنة على أن يتم تحديد موعد آخر والدخول سيكون بذات التذاكر المباعة.

تأجيل حفل تووليت فى العين السخنة 

وقال تووليت عبر صفحته الشخصية: للأسف، وبسبب ظروف خارجة تماما عن إرادتنا نضطر نعلن تأجيل الحفل.

كنا متحمسين نشوفكم ونحتفل سوا ... لكن الأهم بالنسبة لينا هو نكون دايما على قد محبتكم وثقتكم فينا.

نعتذر من قلوبنا لأي حد كان مجهز نفسه ومستني اللحظة دي محبتكم وطاقتكم أكبر دافع لينا، ومش بنستهون بيهم أبدا.

حاليا بنشتغل على تحديد موعد جديد للحفل، وسيتم الإعلان عنه خلال ٤٨ ساعة. وجميع التذاكر المشتراة ستظل صالحة للموعد الجديد دون أي تغيير.

بنوعدكم إننا هنرجع لكم قريب جدا بأقوى صورة ومع تجربة أحلى شكراً لاحتوائكم، لصبركم، ولإيمانكم

بينما قالت الشركة المنظمة لحفل تووليت في بيان لها : نود إبلاغ جمهورنا الكريم بأن عرض Tulate في الأرينا قد تم تأجيله للأسف، وبسبب ظروف خارجة تمامًا عن إرادتنا، تقرّر تأجيل الحفل كنا نتطلع لرؤيتكم والاحتفال معكم.... لكن ما زلنا على وعدنا.

نعمل حاليا على تحديد موعد جديد، وسيتم الإعلان عنه خلال ٤٨ ساعة بإذن الله.

ونؤكد أن جميع التذاكر المشتراة ستظل صالحة للموعد المقبل دون أي تغيير.

نعتذر من قلوبنا لكل من كان مستعدًا ومتحمسا لهذه الليلة. محبتكم دعمكم وطاقتكم هما الدافع الأكبر لنا، ونقدر ذلك عميقًا نعدكم بأننا نعمل على عودة قريبة وقوية كما تستحقون تمامًا.

