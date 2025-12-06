السلطات الأفغانية: مقتل 4 في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع باكستان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت السلطات الأفغانية، عن مقتل 4 في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع باكستان.

وفي وقت لاحق ؛ كشف المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد عن إندلاع اشتباكات مسلحة بين القوات الأفغانية والباكستانية عند معبر سبين بولداك الحدودي في ولاية قندهار جنوب أفغانستان.

وجدير بالذكر إلى أن الشريط الحدودي بين أفغانستان وباكستان يشهد توترات متكررة منذ سنوات، خصوصا في المناطق المتاخمة لخط دوراند، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات حول خروقات أمنية وتحركات مسلحة عبر الحدود.