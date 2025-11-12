إخماد نيران حريق مطعم مشويات شهير بطنطا إثر ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمطعم ماكولات شهير إثر ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه دون إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة حريق هائل بمدخنة مطعم شهير بمحيط السيد البدوي بطنطا.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.