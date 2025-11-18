جمال الدين: نسعى لتعزيز الشراكات مع الشركات الفرنسية في الصناعات الغذائية والطيران والطاقة

بدأ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولته الترويجية في دولة فرنسا التي تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمارات الفرنسية في القطاعات التي تستهدفها الهيئة. وقد استهل جولته بالمشاركة في ملتقى الأعمال المصري-الفرنسي بالعاصمة باريس، بحضور السفير علاء يوسف، السفير المصري بفرنسا، وعدد من المسؤولين الفرنسيين والمصريين، إلى جانب ممثلي شركات فرنسية رائدة وجهات حكومية ومؤسسية من الجانبين.

وشهد الملتقى حضورًا مكثفًا من ممثلي الشركات الفرنسية في قطاعات التجزئة والطاقة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والبناء وصناعات الطائرات، ومن أبرزها: إيرباص للمروحيات (AIRBUS HELICOPTERS)، أتراد (ATRAD)، أوشان (AUCHAN)، كارفور (Carrefour)، سيجيديم (Cegedim)، سيرا (Cera)، داونلوج باد (Downloogpad)، سي إم إيه/سي جي إم – شحن وخدمات لوجستية (CMA/CGM)، إي دي إف إن (EDF EN)، فيريس (FIRIES)، كيه فونيت (KFONET)، إن إي (NE)، مستشارون (CONSULTANTS)، أورانج (Orange)، أو في إتش (OVH)، أو دبليو في آي إن (OWVIN)، رونج سيمانز (Runge/Semans)، سان جوبان (Saint Gobain)، سانوفي (Sanofi)، شنايدر إلكتريك (SCHNEIDER)، سوديلاك/مودولاك (SODILAC / Modulac)، فاليو (Valéo)، فالوريك (Vallourec)، فينشي (Vinci)، فولتاليا (Voltalia)، ورينو إم (Renault M).

كما شاركت جهات حكومية ومؤسسية فرنسية بارزة، شملت: وزارة الشؤون الخارجية (Ministère des Affaires Etr.)، والمديرية العامة للخزانة – بيرسي (DG Trésor, Bercy)، وبيزنس فرانس (Business France)، وبروباركو (PROPARCO)، ويوني فا (UNIF A).

إلى جانب مشاركة كيانات تجارية ومؤسسات داعمة للاستثمار مثل: بنك مصر فرع باريس (Banque Misr à Paris)، والغرفة التجارية الفرنسية العربية (CC Franco Arabe)، وغرفة تجارة باريس (Chambre de commerce du Paris)، والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بمصر (French Chamber of Commerce and Industry in Egypt)، والهيئة القنصلية للمنظمات الإفريقية والفرنكوفونية (CC-CFCA)، ومعرض باريس (Foire de Paris)، واتحاد أرباب العمل الفرنسي (MEDEF International).

رئيس اقتصادية قناة السويس يبدأ جولته الترويجية بفرنسا لتعزيز التعاون بالمجالات الصناعية والتقنية

ومن الجانب المصري، شاركت كل من سفارة مصر (Embassy of Egypt)، والمكتب التجاري (Commercial Office)، والمكتب الثقافي (Cultural Office)، والهيئة العامة للتصنيع (Autorité Générale de l’Industrialisation)، وبنك مصر (BANQUE-MISR)، بالإضافة إلى عدد من الشركات المصرية من القطاع الخاص، من أبرزها: مجموعة أفرو (AFRO GROUP)، جالينا إيجيبت (GALINA EGYPT)، إكسبولينك (EXPOLINK)، كي فروت إيجيبت (KFRUIT EGYPT)، ناتورا إيجيبت (NATURA EGYPT)، فرويتانيا (FRUITANYA)، يورودا (EURODA)، مودي سوكس (MOODY SOCKS)، مجموعة سيجاو (SEEGAW GROUP)، ومكتبي شحاته لو (SHEHATALAW) وسيف المصري (SAFE AL MASRY)، بالإضافة إلى إمبيران للخدمات (Embiran Services PO).

وخلال كلمته بالملتقى، أوضح وليد جمال الدين أن الهيئة تمثل بوابة استراتيجية للاستثمار الصناعي واللوجستي في مصر، حيث توفر بيئة أعمال متكاملة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتشمل ستة موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، إضافة إلى أربع مناطق صناعية مؤهلة لاستقبال مختلف القطاعات. مشيرًا إلى أن الهيئة تركز على الصناعات الغذائية المتخصصة، وصناعة السيارات والمركبات الكهربائية، وحلول الطاقة والأتمتة، والخدمات اللوجستية، بما يعزز التصنيع المحلي ويُسهم في توسيع الصادرات ودعم نمو الاقتصاد المصري. كما أكد أن المنطقة الاقتصادية تمثل منصة استراتيجية للشركات الفرنسية للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا وتعزيز حضورها العالمي.

وخلال الاجتماعات الثنائية، التقى وليد جمال الدين بغيسلان إهرامان، المدير التنفيذي لشركة سوديللاك SODILAC، وناقشا فرص تعزيز التعاون في قطاع الصناعات الغذائية المتخصصة، لا سيما المنتجات الموجهة لتغذية الأطفال، مع التركيز على إمكانية توطين جزء من إنتاج الشركة داخل المنطقة الاقتصادية لدعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.

والتقى وليد جمال الدين بماكسيم نيكولا، مدير العلاقات الدولية بشركة إيرباص هليكوبتر Airbus Helicopters، حيث تمت مناقشة فرص الاستثمار في تصنيع الطائرات المروحية والخدمات المرتبطة بها، مؤكدًا قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على استضافة صناعات متقدمة تلبي الطلب الإقليمي والعالمي.

وعقد وليد جمال الدين اجتماعًا مع بيير غروجوجيات، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك Schneider Electric، حيث تم بحث فرص التوسع في مجالات إدارة الطاقة والأتمتة والصناعات الرقمية، وما توفره المنطقة الاقتصادية من بنية تحتية وخدمات لوجستية تدعم أعمال الشركات العالمية.

واختتم اليوم الأول بلقاء ديفيد أفرام، المدير التنفيذي لمجموعة فيفس Fives، حيث تناول الجانبان فرص إقامة خطوط إنتاج متقدمة في مجال الهندسة الصناعية وتقنيات التنقل الكهربائي، بما يشمل تصنيع البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية، مشددًا على الدور الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات الصناعية الثقيلة والرقمية.