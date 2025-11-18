وزير الصناعة والنقل يتفقد 4 مصانع كبرى متخصصة في الصناعات الغذائية بالنوبارية والسادات

واصل الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولاته التفقدية لمتابعة تنفيذ خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، والتي شملت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في قطاع الصناعات الغذائية بكل من النوبارية والسادات، ورافق الوزير خلال الجولة الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء/ إيهاب أمين رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية واللواء/ شريف الرشيدى رئيس قطاع شئون الصناعة وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهلّ الوزير جولته بتفقد مصنع شركة بيتي للصناعات الغذائية، التابعة لمجموعة شركات المراعي بالنوبارية بمحافظة البحيرة، حيث افتتح الوزير 5 خطوط إنتاج جديدة باستثمارات تبلغ مليار جنيه، وقد شارك في مراسم الافتتاح الدكتورة/ جاكلين عازر محافظ البحيرة، و عبد الله البدر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات المراعي، و أنور ابن حصوصة المستشار التجاري بسفارة السعودية بالقاهرة، و كريس عبود، مدير عام شركة بيتي للصناعات الغذائية.

وأكد الوزير أن تشغيل الخطوط الجديدة يمثل نموذجًا متميزاً للاستثمارات الجادة الداعمة للصناعة الوطنية، موضحًا أنه بتدشين خطوط الانتاج الجديدة ورفع إجمالي خطوط الإنتاج إلى 32 خطًا يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية وزيادة الفائض الموجه للتصدير، كما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وخلال جولته داخل المصنع، اطلع الوزير على التوسعات الجديدة في خطوط إنتاج الجبن والعصائر والزبادي والزبادي المشروب، وما تم دمجه من تقنيات متطورة، شملت إدخال ماكينة مصرية الصنع بمواصفات عالمية لخط تصنيع الأجبان، بالإضافة إلى تفقد خطوط إنتاج اللبن المعقم في عبوات PET.

وشدد الوزير على أهمية توسع الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في زيادة معدلات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، مؤكدًا أن مصنع بيتي المقام على مساحة 120 فدانًا، يُعد واحدًا من أكبر المنشآت الغذائية في مصر، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 650 ألف طن، وينتج أكثر من 130 منتج متداول في الأسواق المحلية والدولية، يتم تصديرها إلى 45 دولة، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة في توفير فرص العمل، حيث توفر الشركة أكثر من 6,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس مساهمتها البناءة في دعم الاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد الغذائية.

وخلال الجولة، استعرض ممثلو شركة بيتي منظومة العمل داخل المصنع، ومستويات التطوير التي تم تنفيذها ومراحل التشغيل المختلفة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وأشار مسؤولو الشركة إلى أن بيتي تمتلك الخط الوحيد في مصر المتخصص في إنتاج اللبن المعقم طويل الأجل بتكنولوجيا متقدمة تضمن أعلى درجات السلامة والجودة، وأن المصنع يعتمد على منظومة طاقة شمسية متكاملة تنتج نحو 7.6 ميجاوات تُسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الانبعاثات، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في مراحل التشغيل، في إطار التزام الشركة بدعم توجهات الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة/ جاكلين عازر محافظ البحيرة أن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تعكس دعم الدولة المستمر لمنظومة الصناعات الغذائية وتعزيز الاستثمارات داخل المحافظة، مشيدة بشركة بيتي وما تشهده من تطور كبير في خطوط إنتاج الزبادي والجبن والعصائر والألبان، واعتمادها على أحدث تكنولوجيا التصنيع، مما يجعلها نموذجًا للصناعة الوطنية القائمة على الجودة والتنافسية، وأن وجود صرح صناعي بهذا الحجم في النوبارية يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والقومي من خلال التوسع الإنتاجي وتوفير فرص العمل، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم للشركات الجادة.

وفي إطار متابعة الدولة لبدء تشغيل عدد من المصانع الحديثة بمدينة السادات، والوقوف على جاهزيتها الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة، حرص الوزير على تفقد المشروعات الجديدة التي دخلت منظومة الإنتاج مؤخرًا، والتي تمثل إضافة مهمة لقطاع الصناعات الغذائية وتعزز خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، حيث توجه الوزير عقب ذلك إلى مصنع ميما فودز مجموعة الأغذية المتنوعة للتجارة المقام على مساحة 12,800 متر مربع بمدينة السادات، باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، ويعد المصنع من أهم المنشآت العاملة في مجال تصنيع جميع أنواع الخضروات والفواكه المجمدة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 26 ألف طن سنويًا، وخلال الزيارة، اطلع الوزير على معمل الميكروبيولوجي، ومراحل التصنيع المتكاملة بدءًا من الغسيل والسلق والتبريد والتجميد، وصولًا إلى التعبئة والتغليف.

وخلال جولته داخل المصنع، حرص الوزير على التحدث مع عدد من العاملين والاطمئنان على بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي، مستفسرًا عن أوضاعهم المعيشية ومستوى الأجور، ومدى تيسير وسائل انتقالهم إلى مواقع عملهم، مؤكدًا أن الاهتمام بالعنصر البشري يأتي في صدارة أولويات الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لرفع كفاءة الإنتاج وجودة العمليات الصناعية.

كما شملت الجولة زيارة مصنع بيورس للصناعات الغذائية والمشروبات والمياه، المقام على مساحة 12,480 متر مربع باستثمارات بلغت 575 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 110 مليون لتر سنويًا من المشروبات الغازية، وتصل نسبة المكون المحلى الى 80%، وخلال الزيارة، تفقد الوزير منطقة تحضير المركزات، ومحطة معالجة المياه، وروبوت استقبال العبوات، ومخزن المنتج اليومي التام، بالإضافة إلى ماكينة تعبئة الكانز، ومراحل التعبئة والتغليف باستخدام الروبوت الآلي، وخط انتاج العبوات البلاستيكية وماكينة إعادة التشكيل للزجاجات، واطلع على سير عمليات التعبئة والتغليف الآلية.

وخلال الزيارة، وجّه الوزير مسؤولي المصنع بضرورة تعزيز خطط التصدير خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا حرص الدولة على زيادة نسب التصدير للمنتجات الصناعية ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا، وشدد الوزير على أهمية استثمار الإمكانات التكنولوجية المتطورة داخل المصنع، وما يمتلكه من قدرات إنتاجية كبيرة، في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات التصديرية.

واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع كاري للصناعات الغذائية المقام على مساحة 21,586 متر مربع، باستثمارات تصل إلى 40 مليون دولار، والمتخصص في إنتاج مركزات الفاكهة الطبيعية، ومعجون الشطة، وعجائن الفواكه، ومعجون الطماطم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 102 الف طنًا سنويًا، وخلال الزيارة، تفقد الوزير معامل التحاليل الكيميائية ومعمل الميكروبيولوجي، وتفقد خط إنتاج الطماطم وعمليات الاستلام والغسيل والفرز، بالإضافة إلى متابعة عمليات استخلاص عصير الطماطم، والبسترة، والتعبئة، مؤكدًا أهمية تطبيق أحدث معايير الجودة والتقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية ودعم التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي في قطاع الأغذية.

وأكد الوزير في ختام جولته أن ما شاهده من مشروعات صناعية متقدمة في النوبارية والسادات يعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية في مصر، مدعومًا برؤى استثمارية طموحة وتكنولوجيات تصنيع حديثة تضاهي المعايير العالمية، مشدداً على أن الدولة مستمرة في توفير كل أوجه الدعم للمصانع الجادة التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع الطاقة التصديرية، وأن وزارة الصناعة تتابع بشكل مستمر جاهزية المصانع وتطور أعمالها لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة ورفع كفاءة التشغيل، بما يخدم أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وبناء قاعدة صناعية متكاملة تسهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.