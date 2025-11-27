محافظ الجيزة يكرّم المهندس منصور بدوي تقديرًا لمساهماته في تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي

كرّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الحافلة وجهوده الكبيرة في الارتقاء بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي داخل المحافظة، وما قدّمه من إنجازات ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة شبكات المرافق الحيوية.

وأشاد المحافظ بما حققه "بدوي" من إنجازات ملموسة أسهمت في الارتقاء بجودة الخدمات، ودعم خطط المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية المرتبطة بتطوير البنية التحتية لقطاع المرافق.

وفي سياق متصل، رحّب المحافظ بتولي عدد من القيادات التنفيذية الجديدة مهام مواقعهم المختلفة داخل المحافظة، مؤكدًا أنهم يمثلون إضافة قوية للعمل التنفيذي، وهم: اللواء أحمد محمد ثابت رئيسًا لمركز ومدينة كرداسة ،اللواء مجدي عبد المتعال رئيسًا لمركز ومدينة منشأة القناطر ،عبد الخالق عوض فرج رئيسًا لمدينة الحوامدية ،المهندسة سهام جمال الدين مديرًا عامًا لفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالجيزة والمهندس محمد حفناوي رمضان رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة، بما يخدم مصالح المواطنين ويُسهم في دفع عجلة التنمية داخل المحافظة.

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل لاستكمال المشروعات الجارية وتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة فرق العمل بالمراكز والمدن مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان تحقيق أفضل النتائج التي تصب في مصلحة المواطنين.