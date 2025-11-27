قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يكرّم المهندس منصور بدوي تقديرًا لمساهماته في تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

كرّم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الحافلة وجهوده الكبيرة في الارتقاء بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي داخل المحافظة، وما قدّمه من إنجازات ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة شبكات المرافق الحيوية.

وأشاد المحافظ بما حققه "بدوي" من إنجازات ملموسة أسهمت في الارتقاء بجودة الخدمات، ودعم خطط المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية المرتبطة بتطوير البنية التحتية لقطاع المرافق.

وفي سياق متصل، رحّب المحافظ بتولي عدد من القيادات التنفيذية الجديدة مهام مواقعهم المختلفة داخل المحافظة، مؤكدًا أنهم يمثلون إضافة قوية للعمل التنفيذي، وهم: اللواء أحمد محمد ثابت رئيسًا لمركز ومدينة كرداسة ،اللواء مجدي عبد المتعال رئيسًا لمركز ومدينة منشأة القناطر ،عبد الخالق عوض فرج رئيسًا لمدينة الحوامدية ،المهندسة سهام جمال الدين مديرًا عامًا لفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالجيزة والمهندس محمد حفناوي رمضان رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة، بما يخدم مصالح المواطنين ويُسهم في دفع عجلة التنمية داخل المحافظة.

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل لاستكمال المشروعات الجارية وتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة فرق العمل بالمراكز والمدن مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان تحقيق أفضل النتائج التي تصب في مصلحة المواطنين.

محافظ الجيزة اخبار الجيزة الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 69799

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي يعلن إطلاق الخدمة العسكرية التطوعية اعتبارا من 2026

غارة اسرائيلية

جيش الاحتلال يستهدف الضفة الغربية بغارات جوية

بالصور

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد