حماس: نرفض ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية بشأن انتهاكنا اتفاق غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "حماس" أنها ترفض ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية بشأن انتهاها اتفاق وقف إطلاق النار.

كما قالت "حماس" إن سلطات الاحتلال اعترفت علنا بجرائمها عبر وسائل الإعلام والمقاطع المصورة.

وقال الملياردير الأمريكي البارز جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، إنّ ما تقوم به حركة حماس في الوقت الراهن «ينسجم تماماً مع المنطق الذي تتّبعه تنظيمات إرهابية»، معتبراً أنّ الحركة تسعى إلى إعادة تشكيل نفسها بعد الضغوط العسكرية والسياسية التي تواجهها.

وأضاف كوشنر الذي عمل مستشاراً في مكتب الرئيس الأمريكي أن حماس تحاول الآن “إعادة ضبط بنيتها التنظيمية، وتكييف أدواتها، وإعادة التموضع داخل الساحة السياسية والعسكرية”.