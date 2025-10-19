ترويجًا لأغنيتها.. هيفاء وهبي تطرح سؤالاً للجماهير

روّجت الفنانة هيفاء وهبي لأغنيتها الجديدة بجلسة تصوير ظهرت فيها ترتدي فستان قصير رياضي باللون الابيض ونسّقت معها بلوزة بستايل الكرانيش باللون ذاته، واختارت مع اللوك حذاء بكعب عالٍ وجوارب طويلة، أما النظارة الشمسية فجاءت باللون الأبيض.

وكتبت هيفا علي حسابها عبر موقع انستجرام :"اي اغنية من ميجا هيفاء المفضلة عندكم وقت التمرين ".

تستعد الفنانة هيفاء وهبي، لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية مع الفنان ناصيف زيتون، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم ,31 ديسمبر.

ونشرت الشركة المنظمة لحفل هيفاء وهبي وناصيف زيتون، بوستر الحفل، ولم تعلن عن موعد طرح تذاكر الحفل.